Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruAA
Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на одну ступень до уровня «ruAA», прогноз «стабильный».
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией, указывает агентство.
Ключевым фактором, влияющим на рейтинг, агентство называет увеличение роли ПСБ для правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса банка и законодательное закрепление его в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.
Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам, что проявляется в улучшении показателей рентабельности и качества активов банка, отмечает «Эксперт РА».
Повышение рейтинга подтверждает эффективность бизнес-модели и возросший статус банка. Это важный сигнал для наших клиентов и инвесторов о том, что банк усиливает рыночные позиции, повышает операционные результаты даже в непростых экономических условиях. Значимость ПСБ для государства увеличивается — мы вышли на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и по объемам кредитования предприятий отрасли. Одновременно с этим банк наращивает бизнес и в других сегментах — обслуживании розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, — говорит Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.