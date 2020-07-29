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Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruAA

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Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruAA
Автор фото: Alexdc26. Иллюстрация: https://commons.wikimedia.org/

Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на одну ступень до уровня «ruAA», прогноз «стабильный».

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией, указывает агентство.

Ключевым фактором, влияющим на рейтинг, агентство называет увеличение роли ПСБ для правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса банка и законодательное закрепление его в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам, что проявляется в улучшении показателей рентабельности и качества активов банка, отмечает «Эксперт РА».

Повышение рейтинга подтверждает эффективность бизнес-модели и возросший статус банка. Это важный сигнал для наших клиентов и инвесторов о том, что банк усиливает рыночные позиции, повышает операционные результаты даже в непростых экономических условиях. Значимость ПСБ для государства увеличивается — мы вышли на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и по объемам кредитования предприятий отрасли. Одновременно с этим банк наращивает бизнес и в других сегментах — обслуживании розничных клиентов, малого и среднего бизнеса, — говорит Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

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