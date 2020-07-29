Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruAA

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией, указывает агентство.

Ключевым фактором, влияющим на рейтинг, агентство называет увеличение роли ПСБ для правительства РФ вследствие роста масштабов бизнеса банка и законодательное закрепление его в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.

Уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам, что проявляется в улучшении показателей рентабельности и качества активов банка, отмечает «Эксперт РА».