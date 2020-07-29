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Короли рынка — евро и золото. Рубль вновь полетел вниз, позиции доллара слабеют

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Короли рынка — евро и золото. Рубль вновь полетел вниз, позиции доллара слабеют
Иллюстрация: pixabay.com

Курс рубля во вторник, 28 июля, заметно упал по отношению к доллару и евро. Это связывают, в том числе, с закупом россиянами валюты в ожидании отпуска. Соотношение евро/доллар тоже заметно меняется.

#НОВОСТИ

Рубль вновь дешевеет по отношению к иностранным валютам, особенно стремительно — к евро. За последний месяц российская валюта потеряла к европейской 7,5 рубля, 10%. Накануне, 28 июля, евро впервые с апреля стоил больше 85 рублей, валюта растет последние шесть дней подряд. Доллар впервые с мая пробил планку в 72 рубля.

Такой рост курса объясняют сразу несколькими причинами: сейчас в стране выплачивают дивиденды, которые получатели переводят в валюту, россияне ожидают открытия границ и скупают валюту в надежде на отпуск.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай пояснил The Bell, что, по его мнению, рубль «возвращается к своему нормальному состоянию». Он считает, что до настоящего момента рубль был слишком сильным, а российская экономика экспортно ориентирована и не может себе этого позволить. Помимо сезона дивидендов (в том числе отложенных за первый-второй кварталы) и закупок валюты на фоне открытия туристических направлений, дает о себе знать отложенный спрос на импортные товары и оборудование, а также небольшое проседание цены на нефть из-за фактического начала второй волны коронавируса в США.

Софья Донец, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ, называет нынешнее падение рубля компенсационным. Предыдущие месяцы он был чрезмерно сильным из-за трех факторов: резкого падения импорта, интервенций Минфина и ЦБ за рамками бюджетного правила и отсутствия обычного для кризисов сильного оттока из рубля — ведь с проблемами столкнулся весь мир и «тихой гавани» не осталось. Теперь все эти факторы перестают действовать, средний прогноз «Ренессанс Капитала» на стоимость рубля на 2020 год — 73,5 руб./$.

Сейчас по отношению к евро падает и доллар, и проблемы американской валюты могут быть куда серьезнее: Goldman Sachs 28 июля предупредил, что из-за триллионных вливаний ФРС в американскую экономику и угрозы роста инфляции доллар рискует потерять статус мировой резервной валюты. Инвесторы, опасаясь инфляции, в итоге скупают золото, цена на которое на этой неделе поставила исторический рекорд.

В целом аналитики сходятся в том, что в ближайшее время по отношению к евро будут падать и доллар, и евро.

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