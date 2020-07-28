Областные власти отменили марафон «Европа — Азия»

Об отмене забега сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Проведение марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Проведение марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников. Теперь отвечаю на вопросы. 1. Добрый день. Можно как-то контролировать масочный режим у кондукторов общественного транспорта? Езжу в маршруте 054, все контролёры всегда без масок, это просто ужасно! – Добрый день, контролируют. В Екатеринбурге есть муниципальная транспортная инспекция. Ее специалисты ежедневно – семь дней в неделю – проводят рейды, проверяя соблюдение в городском общественном транспорте всех правил. Сегодня, в том числе, – и соблюдение масочного режима сотрудниками предприятий-перевозчиков и пассажирами. На этой неделе пройдет межведомственная группа – обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии. Они включат дополнительно в план проверки 054 маршрут. Рассчитываю, что руководство компании-перевозчика во избежание крупных штрафов более пристальное внимание своих сотрудников обратит на требования особого режима. 2. Уважаемый Евгений Владимирович! Прошу вашей помощи. Живу в п. Монетный Березовского городского округа. 22 июля в связи с аварией в доме по ул. Кирова, 7 отключили газ. Всё понимаю — бывает. Однако ответственные организации не торопятся его включать обратно. УК «КОТ» (т. +734369-43-73-88), обслуживающая наши дома, говорит, что ремонт окончен был на следующий день (23.07) и отправляет нас, жителей, самим разбираться с абонентским отделом «Газпрома» в г. Березовский (т. +734369-4-94-77). Газпром же говорит, что «пока ваш КОТ не заплатит, мы включать не будем». Сегодня на мой очередной звонок они ответили «как только, так сразу» и бросили трубку. У меня нет задолженности по оплате газа, но почему-то моя семья с двумя малолетними детьми стала заложником ситуации. Очень прошу вашей помощи, иные ответственные лица просто глухи к проблемам своих заказчиков услуг и налогоплательщиков. Продолжение в галерее и stories Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 28 Июл 2020 в 4:25 PDT

Отметим, что спортивное мероприятие стало одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Документ о проведении забега глава региона подписал на прошлой неделе. Это вызвало бурную реакцию: с начала пандемии все крупные мероприятия были запрещены и проходили исключительно онлайн. Такое скопление людей — свыше 4000 участников плюс более 1000 зрителей — при неснижающихся показателях по COVID могло привести к резкому скачку заболеваемости, утверждали многие. Проведение масштабного спортивного мероприятия выглядело вызывающим на фоне все еще закрытых торговых объектов и решения об отмене празднования Дня города.

Директор марафона Андрей Уткин объяснял, что организаторы предприняли максимальные меры для обеспечения эпидбезопасности. Планировалось развести по времени забеги и потоки людей, обеспечить масочный режим в стартовом городке и на старте забега, не допускать зрителей в места скопления спортсменов, предусмотреть дистанцию между бегунами.

Тем не менее марафон отменили. Между двумя решениями губернатора прошло пять дней. За это время ежедневно в регионе выявляли свыше 200 заболевших. За последние сутки зафиксировали 209 новых случаев — наименьшее число за июль. Всего же с начала пандемии коронавирусной инфекцией в регионе заразились 19934 человека, сообщал DK.RU.