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«Левада-центр»: 45% россиян поддерживают протестующих хабаровчан, 29% могут присоединиться

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Акция протеста в Хабаровске
Акция протеста в Хабаровске. Иллюстрация: Твиттер md_bazhenov

О том, что в Хабаровске уже не первую неделю проходят митинги, знают 83% россиян, хотя по центральным каналам события почти не освещаются. В числе требований протестующих — «Путина в отставку!».

#НОВОСТИ

О том, что в Хабаровске проходят протесты, знают 83% россиян, при этом 26% внимательно следят за тем, что происходит в регионе, 57% слышали о митингах и шествиях. Это результаты опроса «Левада-центра», проведенного 24-25 июля с участием более 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Положительно относятся к тем, кто выходит на акции протеста, 45% россиян, еще 26% оценивают происходящее нейтрально, 17% — отрицательно. При этом присоединиться к акциям протеста в своем регионе готовы 29% опрошенных, 30% допускают вероятность митингов в своем городе (люди могут выйти на улицы из-за падения уровня жизни или ради защиты своих прав, считают респонденты). 63% опрошенных считают, что протестные события в их населенном пункте маловероятны.

Напомним, стихийные митинги и шествия продолжаются в Хабаровске с 11 июля. Людей возмутил арест экс-губернатора региона Сергея Фургала, его обвиняют в организации убийств 15 лет назад.

Фургал был уволен Владимиром Путиным «в связи с утратой доверия», на его место назначили Михаила Дегтярева. Это также не понравилось хабаровчанам, они вышли на митинги с плакатами «Самолет. Москва. Саратов», требуя, чтобы Дегтярев, ранее работавший в Саратовской области, покинул их регион. Градус недовольства вырос после того, как Дегтярев заявил, что к организации митингов причастны некие иностранные граждане, которые «раскачивают» ситуацию в регионе.

В последние дни хабаровчане требуют не только возвращения Фургала в регион и честного суда над ним, жители также скандируют: «Путина в отставку!». Федеральные телеканалы ситуацию практически не освещают.

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