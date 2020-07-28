Сбербанк банкротит экс-депутата свердловской облдумы

Сбербанк потребовал банкротства бывшего депутата Свердловской областной думы и постпреда Татарстана Рината Садриева. Причиной стал долг на сумму 25,8 млн рублей. Аналогичный иск подан и к его супруге Алене Садриевой, сообщается в картотеке дел арбитражного суда Свердловской области.

Бизнес Рината Садриева был связан с муниципальными автобусными перевозками. Одна из фирм, которой он управлял, — автобусная компания «Ю-Ви-Эй Транс». После избрания депутатом Садриев передал управление компанией исполнительному директору Юрию Минину. В 2010 г., покинув облдуму, депутат намеревался вернуться в «Ю-Ви-Эй Транс» в качестве генерального директора, писал DK.RU. Однако вскоре он получил назначение на пост официального представителя республики Татарстан в Свердловской области. С 2011 г. учредителем «Ю-Ви-Эй Транс» числится Алена Садриева.

Напомним, компания «Ю-Ви-Эй Транс» — один из старейших частных перевозчиков Екатеринбурга. За несколько последних лет компания лишилась всех маршрутов: сначала мэрия не стала продлевать конракт на облуживание маршрута № 2 — автобус просто убрали с него, заменив троллейбусом №15. После этого у «Ю-Ви-Эй» забрали популярные маршруты № 19 и № 37. До ноября 2019 .г перевозчик обслуживал № 53, связывающий микрорайон Солнечный и железнодорожный вокзал через ул. Московскую. Однако и этого он лишился. В отношении компании ввели процедуру внешнего наблюдения, Сбербанк выступает одним из кредиторов.

Иск против экс-депутата стало еще одним делом о банкротстве, количество которых в Свердловском арбитраже резко увеличилось за период пандемии. Как сообщила председатель арбитража Светлана Цветкова, за июнь 2020 г. в суд поступило 450 исков о банкротстве физических лиц, тогда как за предыдущие пять месяцев было подано 901 аналогичное заявление.

Статистика 2020 г. по личному банкротству превосходит прошлогоднюю: так, за первый квартал текущего года арбитраж вынес на 73,3% больше решений о признании свердловчан банкротами, чем в тот же период 2019-го, — такие цифры привели представители арбитража.

Всего с января по май в свердловский арбитраж было подано 3259 заявлений о банкротстве физических и юридических лиц — это на 89% больше, чем за аналогичный период 2019 г.

Увеличение числа банкротств эксперты связывают с пандемией COVID-19 и последовавшими за ней изменениями на рынке труда. По статистике, в должники попадают преимущественно люди рабочих профессий, которые кредитовались в микрофинансовых организациях, но не сумели выплатить долг из-за сложной финансовой ситуации. Также в июне поступило два заявления от должников физических лиц о банкротстве на самих себя.

Эти люди лишились работы и не смогли далее обслуживать свои кредиты, — пояснили в арбитраже.

Впрочем, банкротство депутатов и членов их семей также не редкость для нашего региона. Одной из громких историй стало банкротство Игоря Плаксина, бывшего депутата городской думы. С него и его сына Максима кредиторы требуют 300 млн руб. Как писал DK.RU, банкротный процесс стартовал в конце августа 2018 г. Кредитором выступил Примсоцбанк. Семейное банкротство стало следствием скандала с одним из самых известных региональных недостроев — ЖК «Первый Николаевский».

Строительство вела компания «Уралэнергостройкомплекс», а ее генподрядчиком была компания «Стройуниверсал». Плаксины выступали поручителями по займу «Стройуниверсала». Во время строительства ЖК «Первый Николаевский» у застройщика возникли финансовые сложности, в результате чего пострадали более 700 семей, вложившие деньги в недострой.

В итоге главное следственное управление ГУ МВД России завело дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а скандальный ЖК достроила компания Prinzip, его название изменили на «Татлин». Кредит на завершение строительства выдал Сбербанк, общий объем финансирования составил 950 млн руб., писал DK.RU.

Также DK.RU, рассказывал о банкротстве Валерия Язева, который в течение 19 лет был депутатом Госдумы. В марте 2019 г. арбитражный суд Москвы признал экс-депутата банкротом. Этого требовал Совкомбанк. Поводом стал долг компании «Ява строй» перед финструктурой (порядка 107 млн руб.), Валерий Язев выступал поручителем по кредиту. В итоге в отношении бизнесмена ввели процедуру реструктуризации долга. Из-за поручительства по кредиту банкротом также признана экс-супруга Валерия Язева Валентина Морозова.

Как писал DK.RU, арбитражный суд Свердловской области запретил регистрационные действия с квартирой в элитном московском ЖК «Ласточкино гнездо», которая ранее была собственностью Валентины Морозовой. У экс-супруги бывшего вице-спикера Госдумы Валерия Язева также забирали Merсedes-Benz GL500 4MATIC 2012 г. выпуска в счет погашения кредитов.