COVID-19 не прощается. ВОЗ собирает чрезвычайный комитет из-за всплеска заболеваемости

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, в понедельник, 27 июля, заявил на брифинге в Женеве, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается. Он рассказал, что в ВОЗ поступили сообщения о почти 16 млн случаев заболевания и более чем о 640 тыс. умерших. В связи с этим глава ВОЗ намерен собрать чрезвычайный комитет, чтобы специалисты дали свою оценку нынешнему состоянию распространения вируса, пишет ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что за последние шесть недель случаев заболевания стало почти вдвое больше. Суточный прирост пациентов с COVID-19, по данным организации, превысил 200 тыс. человек.

Несколькими неделями ранее глава ВОЗ заявлял, что инфекция будет и дальше распространяться по миру, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии. Он подчеркнул, что многие государства пошли по неверному пути в попытках борьбы с пандемией, но конкретные страны называть не стал.

Гебрейсус напомнил, что 30 июля будет «полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что необходимо принимать меры для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса. Он считает, что сейчас это важнее всего.

Можно очень долго обсуждать и спорить с научной точки зрения, столкнулись ли мы со второй волной или вторым пиком. Но суть не в этом. Сейчас важно брать примеры с тех стран, которые успешно снижают уровень передачи вируса, и делать все возможное, чтобы не допустить его распространение. Страны, которые внедрили меры контроля, смогли подавить вирус. Но когда эти меры снимаются, вирус, конечно же, возвращается, — заявил Райан.

По данным Worldometers на 27 июля, в мире зафиксировано 16,4 млн случаев заболевания COVID-19, скончались 652,8 тыс. человек, более 10 млн пациентов выздоровели. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, там положительный результат дали более 4 млн тестов на коронавирус. Затем следуют Бразилия и Индия. В России на сегодня выявлено 818 120 случаев коронавируса, 603 329 человек выздоровели, 13 354 пациента скончались.