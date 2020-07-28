Официальная газета свердловских властей опубликует проект о возврате прямых выборов мэра

«Областная газета» — главный печатный орган властей Свердловской области — пообещала опубликовать народную инициативу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из инициаторов проекта, депутат Екатеринбургской городской думы Константик Киселев.

Прямые выборы мэра Екатеринбурга должны вернуться. Инициативная группа добилась регистрации такой народной инициативы. Добилась и того, что «Областная газета» информацию о народной инициативе опубликует, — написал депутат.

Пресс-секретарь инициативной группы Ирина Саломатова информацию подтвердила и добавила, что публикация должна состояться 29 июля.

DK.RU рассказывал, что законопроект о возврате прямых выборов мэров выдвинут в рамках народной инициативы. 13 июля заксобрание Свердловской области зарегистрировало инициативную группу. Чтобы документ рассмотрели депутаты областного Законодательного собрания, авторам народной инициативы необходимо собрать 10 тыс. подписей до 11 сентября.

Начинать официальный сбор подписей можно после публикации законопроекта в «Областной газете». Однако издание отказывалось печатать документы. В итоге члены инициативной группы подали иск в суд с требованием признать действия главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина незаконными и опубликовать материал.

Если 29 июля законопроект будет опубликован, мы отзовем иск за ненадобностью, — прокомментировала Ирина Саломатова.

Отметим, что члены группы начали сбор подписей, не дожидаясь официальной публикации. Об этом также рассказал Константин Кисилев:

Я свою подпись поставил в первый же день. Что нужно сделать, если вы житель Свердловской области и вам больше 18 лет? Взять паспорт и зайти в сквер у Театра драмы. До 20.00 вечера около фонтана на берегу пруда стоит палатка. В ней и можно поставить свою подпись, — сообщил депутат в своем аккаунте.

По информации Ирины Саломатовой, на 27 июля собрано уже около 600 подписей.

Чтобы актуализировать их, возможно, мы попросим жителей прийти и подписаться вновь или исправить дату на более актуальную, — рассказала пресс-секретарь инициативной группы.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга в апреле 2018 г. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (в городе действовала двуглавая система: мэр и сити-менеджер). Теперь мэра уральской столицы выбирают на конкурсной основе. В сентябре гордума провела конкурс по выборам главы города, победителем которого стал бывший вице-губернатор Александр Высокинский.

Отметим, в Екатеринбурге за возращение прямых выборов мэра выступили 73% респондентов, опрошенных фондом «Социум». Как писал DK.RU, среди горожан, которые являются руководителями предприятий или бизнесменами, поддерживают инициативу 62%, — говорится в исследовании. Менее всего инициативу поддерживают те, кто имеет самый низкий уровень образования.