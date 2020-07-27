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Отвечать за госзакупки в Свердловской области будет новый чиновник

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Отвечать за госзакупки в Свердловской области будет новый чиновник
Иллюстрация: pixabay.com

Кадровые перестановки в правительстве Свердловской области. Сменился директор департамента госзакупок, который приступит к своим обязанностям 3 августа.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Новым директором департамента госзакупок Свердловской области назначена Наталия Халуева. Губернатор региона Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение. 

Назначить Халуеву Наталию Валерьяновну на должность директора департамента государственных закупок Свердловской области, освободив от должности заместителя директора департамента <…> 2 августа», — цитирует документ Ura.ru.

Уточняется, что срок служебного контракта с Наталией Халуевой истекает в августе 2021 г. В настоящее время департамент госзакупок возглавляет Марина Трушникова. Наталия Халуева занимает пост ее заместителя и возглавляет отдел информационного обеспечения размещения государственного заказа.

Марина Трушникова покидает свой пост в связи с переездом в другой город, уточняет информагентство со ссылкой на региональный департамент информполитики.

Автор: Анна Хлебникова
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