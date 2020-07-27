Ковид ипотеке не враг. В июне россияне заняли у банков более 250 млрд руб на жилье

По данным объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне 2020 года российские банки выдали 258,1 млрд руб. ипотечных кредитов. Это на 28% больше, чем в июне 2019 и на 39% больше, чем месяцем ранее, передает РБК.

Подобные темпы роста наблюдались в самом начале 2020-го года. Пик спроса пришелся на март, так как многие финансовые аналитики пророчили увеличение ключевой ставки из-за падения стоимости нефти и рубля.

Возвращение двузначных темпов роста ипотечных выдач подтверждают крупные банки: ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, банк «Дом.РФ», Московский кредитный банк, Абсолют Банк, а также банки «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».



Представители банковского сектора отмечают: на такие темпы роста ипотечного кредитования связаны в некоторой мере с отложенным спросом.

Большая часть сделок апреля и начала мая из-за ограничений по самоизоляции сместились на более поздний период, — говорит директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Однако основной драйвер сегмента — программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки, запущенная весной. По данным ЦБ, в июне произошло ускорение выдач ссуд по новой программе: если в мае банки оформили такие кредиты на 60 млрд руб., то в прошлом месяце — уже на 100 млрд руб. В июне ипотечный портфель крупнейших банков вырос на 1,5%, оценивал ЦБ.



При этом качество новых выдаваемых ипотечных кредитов сейчас выше:

Мы знаем — эти заемщики сумели пережить пандемию и удержаться на плаву», — добавляет Виталий Костюкевич.

Как следует из статистики ЦБ, доля просроченных более чем на 90 дней ипотечных ссуд в июне сохранялась на стабильно низком уровне — 1,5% портфеля. Для сравнения: в сегменте необеспеченного кредитования в длительную просрочку (свыше 90 дней) вышли 8,6% ссуд.



