Почти 14% граждан станут нищими. В ВЭБе оценили поддержку россиян правительством

В Институте исследований ВЭБ РФ ожидают, что сокращение ВВП России из-за пандемии и обвала цен на нефть по итогам года составит 4,5%, даже с учетом антикризисных мер, предпринятых правительством. Реальные доходы россиян упадут на 4,1%, пишет РБК.

Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ оценивал падение российского ВВП в 3,8% по итогам года. В июльском прогнозе приводится цифра в 4,5%, при этом подчеркивается, что без антикризисных мер правительства масштаб сокращения экономики был бы значительнее, до 6,3%.

Прекращение действия большинства стабилизационных мер в конце текущего года и ограничительный эффект бюджетного правила будут препятствовать V-образному отскоку экономики в 2021 году и сдержат рост ВВП в 2021–2024 годах на уровне не выше 3%, предупреждают экономисты, отмечая, что такие темпы роста будут уступать прогнозируемой динамике мировой экономики.

Эксперты пояснили, что стимуляция экономики будет обеспечена в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.

Объем фискальной поддержки в России меньше, чем в других странах, констатирует ВЭБ.РФ, а кредитные и гарантийные меры значительно слабее. Для сравнения: объем антикризисной поддержки в Италии составил 54,6% ВВП, в США — 45,6%, в Германии — 35,4%, в Великобритании — 30,9%, во Франции — 19% ВВП.

Три пакета поддержки экономики, заявленные правительством, экономисты ВЭБа оценили в 4 трлн рублей: 1,76 трлн руб. на увеличение доходов населения (за счет сохраненных зарплат и выплаченных дополнительных пособий), около 2,4 трлн руб. — доход бизнеса, который он направил на инвестиции (845 млрд руб.), пополнение запасов (545 млрд руб.) и ввоз сырья, оборудования и материалов (более 1 трлн руб.).

Поддержка импорта, ставшая одним из следствий антикризисных мер, позволила удержать платежный баланс во втором квартале в положительной зоне. По последнему прогнозу ЦБ, по итогам года он составит плюс $2 млрд, хотя еще в апреле регулятор ожидал, что России впервые с 1997 года придется столкнуться с дефицитом платежного баланса.



Но, несмотря на всю поддержку, доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2020 года вырастет до 13,8%, прогнозируют эксперты, что на 1,5 п.п. выше уровня бедности за 2019 год (12,3%).