«РЖД-Медицина» в Екатеринбурге увеличивает мощности для работы с тестами на COVID-19
Лаборатория «Клинической больницы «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» уже получила дополнительное оборудование для выявления коронавируса методом ПЦР. Ее штат вскоре также будет расширен.
В ближайшие дни на работу в лабораторию «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге будут приняты новые врач-лаборант и фельдшер-лаборант. Это позволит работать в три смены. Количество выполняемых тестов будет увеличено в 1,5 раза — до 300 в сутки.
Исследования проводятся в рамках некоммерческой деятельности для граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах (в том числе железнодорожников), а также ряда пациентов из числа прикрепленного населения: по направлению ЦГБ№3, детской ГКБ №9.
Для диагностики используются тест-системы российского производства. Выявление COVID-19 по методу ПЦР-диагностики имеет высокую надежность и дает возможность быстро получить подтверждение наличия вируса.
Кроме того, в начале августа по инвестпрограмме холдинга «РЖД» в лабораторию больницы поступит оборудование для определения антител к коронавирусу в плазме крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Клиника сможет выполнять до двух тысяч исследований в день и с большой точностью выявлять IgG (поздние антитела, которые свидетельствуют о наличии иммунитета к заболеванию) и IgM (ранние антитела, свидетельствующие о заражении коронавирусом в настоящий момент).
Отметим, сеть «РЖД-Медицина» включена в список лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» является одним из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения Свердловской области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 252 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе заболели 19 725 человек. Одним из зараженных стал олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной думы Антон Шипулин. Вся семья спортсмена сейчас находится на изоляции.
Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу «назло маме отморожу уши». Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках. Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам — в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в десять раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя!, — написал Шипулин в своем Инстаграм.