«РЖД-Медицина» в Екатеринбурге увеличивает мощности для работы с тестами на COVID-19

В ближайшие дни на работу в лабораторию «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге будут приняты новые врач-лаборант и фельдшер-лаборант. Это позволит работать в три смены. Количество выполняемых тестов будет увеличено в 1,5 раза — до 300 в сутки.

Исследования проводятся в рамках некоммерческой деятельности для граждан, которые работают на непрерывно действующих производствах (в том числе железнодорожников), а также ряда пациентов из числа прикрепленного населения: по направлению ЦГБ№3, детской ГКБ №9.

Для диагностики используются тест-системы российского производства. Выявление COVID-19 по методу ПЦР-диагностики имеет высокую надежность и дает возможность быстро получить подтверждение наличия вируса.

Кроме того, в начале августа по инвестпрограмме холдинга «РЖД» в лабораторию больницы поступит оборудование для определения антител к коронавирусу в плазме крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Клиника сможет выполнять до двух тысяч исследований в день и с большой точностью выявлять IgG (поздние антитела, которые свидетельствуют о наличии иммунитета к заболеванию) и IgM (ранние антитела, свидетельствующие о заражении коронавирусом в настоящий момент).

Отметим, сеть «РЖД-Медицина» включена в список лабораторий, имеющих право на проведение тестов на коронавирус. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Екатеринбург» является одним из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения Свердловской области со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической, стационарной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 252 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе заболели 19 725 человек. Одним из зараженных стал олимпийский чемпион по биатлону и депутат Государственной думы Антон Шипулин. Вся семья спортсмена сейчас находится на изоляции.