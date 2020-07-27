ВТБ в Свердловской области выдал более 1 млрд рублей по программе льготной ипотеки

Средний размер займа по программе составляет 2 млн 150 тысяч рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Свердловской области увеличена с 3 до 6 млн рублей.