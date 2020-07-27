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ВТБ в Свердловской области выдал более 1 млрд рублей по программе льготной ипотеки

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ВТБ в Свердловской области выдал более 1 млрд рублей по программе льготной ипотеки
Иллюстрация: ВТБ

За три месяца ВТБ принял от клиентов в Свердловской области более 1,6 тыс. заявок на ипотеку под 6,5% на общую сумму 3,9 млрд руб. Из них уральцы уже получили в ВТБ 580 кредитов на сумму 1,2 млрд руб.

Средний размер займа по программе составляет 2 млн 150 тысяч рублей.

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок ипотеки. В июне программа стала еще доступнее: размер первоначального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная сумма кредита для объектов в Свердловской области увеличена с 3 до 6 млн рублей. 

Все больше уральцев оформляют льготную ипотеку, чтобы реализовать мечту о новом жилье. Наш регион входит в ТОП-5 по стране по выдачам в рамках данной программы, и ее популярность продолжает расти. Так, благодаря расширению условий увеличивается доля сделок для покупки двух-, трехкомнатных квартир, — говорит Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.

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