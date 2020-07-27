Кубометры мусора и воды. Спасатели показали, что происходит в Нижних Сергах

В Нижних Сергах продолжает действовать режим ЧС, введенный после того, как на город 20 июля обрушился сильнейший паводок, вызванный аномальным количеством осадков. Как писал DK.RU, подтопленными оказались 63 жилых дома, в которых проживает около 200 человек. Также в зоне подтопления оказались четыре административных здания. Потоком паводковых вод были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных и один автомобильный.

Как сообщает региональное управление МЧС России, с начала работ с улиц и придомовых территорий вывезено 3 915 кубометров мусора, с подтопленных территорий откачано 437 тыс. кубометров воды. Завершены работы по просушке подвальных помещений жилых домов, проведено обследование трех автомобильных мостов на предмет их возможной эксплуатации.

С помощью тяжелой техники проводится расчистка и углубление русел рек, грейдирование и отсыпка грунтом улиц, валка и распиловка деревьев вдоль русел рек. Специалистами газовой службы осуществляется восстановление размытого участка газопровода высокого давления. Продолжается оказание адресной помощи населению, организованы пункты выдачи бутилированной воды для жителей и подвоз питьевой воды к жилым домам, — говорят в МЧС.

Кроме того, проведена дезинфекция двух школ и местной администрации. Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 286 человек, 73 единицы техники.

В МЧС отмечают, что режим ЧС в городе будет сохраняться до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что паводок в Нижних Сергах вызвал реакцию на самом верху: Владимир Путин отправил в подтопленный город главу МЧС Евгения Зиничева. После этого на место ЧП решил съездить и губернатор Евгений Куйвашев. Затем стало известно, что свердловский бюджет выделит 6 млн руб. для помощи пострадавшим из резервного фонда области. Первоочередные выплаты составят 15 тыс. руб. на человека. Курировать выплаты будет региональное министерство общественной безопасности, писал DK.RU.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, пострадавшим уже начали перечислять выплаты: по 5 тыс. руб. из местного бюджета и по 10 тыс. руб. из областного. Как только завершится оценка ущерба, людям выплатят компенсации по потере или порче имущества.

Источник фото: главное управление МЧС по Свердловской области