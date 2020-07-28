«Современный бизнес невозможен без инвестиций, сделанных для людей»

Понятная для людей и эффективная социальная политика — одна из неотъемлемых составляющих концепции устойчивого развития, которой придерживается компания «Полиметалл» на всех территориях своего присутствия, а это регионы России и Казахстана. «Современные реалии показывают, что только в гармонии с обществом и окружающей средой можно говорить об успешном ведении и развитии бизнеса», — уверены в компании.

Павел Сенников, начальник управления по связям с общественностью и социальной политике Уральского филиала АО «Полиметалл УК», рассказал в интервью DK.RU, какие направления социальных инвестиций наиболее актуальны, почему логотип «Полиметалла» не красуется на форме профессиональных спортсменов и как компания помогает народу манси.

Как выстраиваются партнерские отношения между «Полиметаллом» и властями муниципалитетов, в которых работают ваши предприятия? Какие объемы по социальной сфере запланировала компания на 2020 год?

— У «Полиметалла» существует многолетняя практика: во всех регионах присутствия компания добровольно, по собственной инициативе, заключает с органами местного самоуправления долгосрочные соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В Уральском регионе на сегодня такие соглашения заключены с Краснотурьинским, Карпинским, Ивдельским, Нижнетуринским и Каменским городскими округами. За последние 10 лет объем социнвестиций на Урале превысил 500 млн руб. Планы на текущий год — более 50 млн руб.

Ответственная социальная политика — не дань моде. Мы рассматриваем вложения в социальную сферу территорий именно как инвестиции, потому что от качества жизни наших сотрудников, их семей, да и всех жителей, в немалой степени зависит эффективность производства.

Простой пример: работник, который привел своего ребенка в комфортный детский сад, отремонтированный за счет социальных инвестиций компании, совершенно с другим настроением приходит на работу.

Социальная политика строится именно для людей. Например, в городе Карпинске у компании нет никаких объектов, но мы вкладываем средства в его социальное развитие, потому что около трети сотрудников нашего дочернего предприятия «Золото Северного Урала» — жители этого города.

Какие направления для вас наиболее приоритетны?

— Направления социальных инвестиций мы формируем совместно с муниципальными властями, принимая во внимание предложения населения и чутко реагируя на общественный запрос. В первую очередь, конечно, мы помогаем развивать инфраструктуру. Например, в поселке Воронцовка городского округа Краснотурьинск, который расположен в непосредственной близости к Воронцовскому месторождению и предприятию «Золото Северного Урала», благодаря социнвестициям компании появились газораспределительные сети и водоводы. Жители частных домов получили доступ к благам цивилизации. За счет компании отремонтированы и оснащены поселковые учреждения социальной сферы. Результат — молодежь стала оставаться жить в Воронцовке, строить дома.

В Ивдельском городском округе появилось отдельное направление сотрудничества — поддержка представителей коренного малочисленного народа манси. Совершенно очевидно, что условия жизни в тайге комфортными не назовешь. Мы совместно с администрацией Ивделя, Уполномоченным по правам человека и местной общественной организаций «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» создали наблюдательный совет, который выработал приоритетные направления поддержки. Весной в места проживания манси были доставлены продукты, позволившие пережить им период половодья. Сейчас завозим в лесные поселения медикаменты.

Еще в планах регулярно оказывать поддержку детям манси, обучающимся в школе-интернате и учреждениях профессионального образования, обеспечивать поселения манси ГСМ и средствами для занятий традиционными промыслами.

Компания в этом году профинансировала строительство мостовых переправ через реки Талица и Вижай. Конечно, мосты будут использоваться и для производственных проектов, но они открыты абсолютно для всех. Они останутся на территории и будут служить людям долгие годы. Компания также выделила средства на проектирование пешеходного моста через реку Лозьва в районе поселка Ушма. Все это позволяет улучшить транспортную доступность медицинских и социальных служб к местам проживания манси и делает безопасным передвижение по лесным территориям самих манси и многочисленных туристов.

Если говорить глобально, наибольшая часть социнвестиций за последние годы была направлена на ремонт и развитие учреждений образования. В Краснотурьинске, Карпинске и Нижней Туре мы совместно с муниципалитетами реализуем программу ремонта дошкольных учреждений образования. В Краснотурьинске в прошлые годы построили новый комфортный жилой корпус в загородном оздоровительном лагере, а в этом году приступили к проектированию нового здания.

Мы также системно сотрудничаем с учреждениями образования, помогая им приобретать новое оборудование и внедрять новые образовательные технологии. Мы солидарны с властями в том, что инвестиции в создание безопасных и комфортных условий для образования детей и их самореализации — важнейшая задача сегодня. Это самые настоящие инвестиции, позволяющие вырастить новые поколения грамотных и востребованных специалистов, которые в будущем придут работать и на наши предприятия.

Детские сады, отреставрированные и построенные при поддержке «Полиметалл» выглядят современно и празднично

Крупные компании очень часто становятся спонсорами спортивных клубов. Как у вас с этим?

— Компания не ставит цель, чтобы на форме профессиональных спортивных звезд красовался ее логотип. Более важным считаем вкладывать средства в развитие в малых городах массового спорта и физкультуры, в особенности — среди детей и юношей. В прошлые годы компания участвовала в софинансировании строительства лыжной ДЮСШ олимпийского резерва в Краснотурьинске. Сейчас финансируем реконструкцию стадиона «Труд» в городе Карпинске, на котором тренируется детско-юношеский хоккейно-футбольный клуб «Спутник» под руководством Заслуженного тренера России Олега Григорьевича Свешникова. Чтобы дети могли тренироваться в безопасных и комфортных условиях, установили новые мачты освещения, модульное здание раздевалок, а также зрительские трибуны. В этом году строим специальное новое поле для тренировок самых маленьких хоккеистов.

На протяжении многих лет компания оказывает помощь в приобретении игровой формы и инвентаря, организации поездок на соревнования, в том числе и международные. Точно так же мы сотрудничаем с детскими хоккейными клубами «Маяк» и «Барс» из Краснотурьинска.

На наших предприятиях работает немало людей, которые в детстве прошли через эти команды. Пусть они не стали профессиональными спортсменами, но зато стали хорошими людьми, прекрасными горняками и металлургами. И своих детей они тоже ведут на занятия в эти клубы.

Тема с COVID-19 сегодня актуальна. Уральские промышленники тоннами закупали спецсредства, оказывали помощь. Ваше предприятие в этом участвовало?

— Мы, конечно, не остались в стороне. Компания существенно вложилась в приобретение средств индивидуальной защиты и реализацию противоэпидемиологических мероприятий, чтобы максимально обезопасить сотрудников предприятий и их близких. Кроме того, мы добровольно оказали финансовую помощь больницам Краснотурьинска, Карпинска и Ивделя. Присоединился даже Североуральск, хотя формально на этой территории у нас нет объектов. Для всех больниц выделили деньги на приобретение защитных средств — масок, защитных костюмов для персонала, расходных материалов, санитайзеров, пульсооксиметров. В Краснотурьинске помогли переделать помещение больницы под стационар для больных с коронавирусом — сделали отдельный вход. Кроме того, выделили средства для приобретения аппаратов ИВЛ. К слову, мы до сих пор открыты для руководителей медучреждений в наших городах-партнерах — если что-то надо, обязательно поможем.

Любое производство — это всегда воздействие на окружающую среду. Экология — не менее важная часть социальной жизни, чем инфраструктура и спорт. В это направление вы инвестируете?

— Практически все предприятия «Полиметалла» — это не объекты советской эпохи, полученные в результате приватизации, а новые производства, построенные со стадии greenfield. При проектировании и строительстве новых предприятий закладываются самые современные решения, применяется современная техника и оборудование, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. На предприятиях действует система экологического менеджмента, которая охватывает все направления деятельности и всех сотрудников, постоянно разрабатываются и внедряются новые природоохранные и энергосберегающие технологии.

Кроме того, компания несколько лет назад добровольно начала реализовывать программу сохранения биологического разнообразия на территориях присутствия. В Краснотурьинске «Золото Северного Урала» последние три года вместе детскими экологическими движениями выпускает молодь стерляди в реку Какву. В лесах установлены кормушки для птиц, солонцы для лосей. Сотрудники предприятия вместе с экологическим отрядом подшефной школы из поселка Воронцовка ежегодно высаживают деревья, формируя новую лесополосу.

Павел Сенников: «В экологию инвестируются большие средства. Но оно того стоит. За двадцать с лишним лет, которые компания работает на Северном Урале, к деятельности ее дочерних предприятий не было ни одной существенной претензии от государственных надзорных ведомств».

Вы упомянули про экологические движения. Сейчас их стало очень много. Вы с ними как-то сотрудничаете?

— Экология всегда была благоприятной темой для всякого рода политических спекуляций. Но в то же время, экология — это сложная отрасль, требующая глубоких знаний и компетенций. Мы много лет сотрудничаем со станцией юных натуралистов из Краснотурьинска и экологическим отрядом Воронцовской школы, помогаем им во всех начинаниях и проводим совместные экосубботники и другие мероприятия.

Мне очень понравилось, как юннат из Краснотурьинска Анна Полякова в этом году представила на школьной региональной научно-учебной конференции «Походяшинские чтения» свои исследования, где показала, почему недавно высаженные в городе деревья не приживаются, и выработала рекомендации по изменению состава почв. Наша компания уже несколько лет является партнером этой конференции, и мы видим, что год от года количество таких вот серьезных и взвешенных работ увеличивается.

Уверен, что из этих увлеченных детей в будущем могут получиться прекрасные профессиональные экологи. И работа для них найдется — может, и на одном из наших предприйтий. Наш новый производственный проект — строительство завода по переработке полиметаллических руд «Краснотурьинск-Полиметалл». В ближайшем будущем он не только даст региону новые рабочие места, но также станет одной из ключевых точек роста экономики и развития социальной сферы Северного Урала.