Даже не пытайтесь продать свои образование или знания. Как искать работу в 40+

Есть силы для карьерных достижений и достаточно мудрости для решения трудных задач. Именно такие характеристики имеют 40-летние соискатели. Почему же люди в этом возрасте часто с таким трудом находят работу?

«Работа ру» пишет, что рекрутеры всегда высоко ценили опыт, стаж в профессии и полезные связи в отрасли, но ввиду стремительного развития технологий все чаще приоритетными для работодателя качествами становятся готовность обучаться, мотивация, творческое мышление и «драйв» — энергичность, «горящие глаза», — традиционно присущие молодым.

Кроме того, рекрутеры учитывают, что в 40 лет у людей часто:

— снижается работоспособность и готовность перерабатывать, человек стремится к балансу между работой и личной жизнью;

— ухудшается состояние здоровья, начинают обостряться хронические заболевания и появляются возрастные;

— смещаются приоритеты : у людей есть взрослеющие дети, которых нужно готовить к ЕГЭ, стареющие родители, которых нужно возить по врачам, любимая дача, строительство собственного дома и другие не связанные с работой обстоятельства;

— появляются сложности с адаптацией в коллективе и освоением новых технологий, снижается так называемая когнитивная гибкость (умение быстро учиться новому и воспринимать его как должное).

Что же делать? Понять, что в 40 лет вы продаете не образование, а опыт, не знания, а навыки, с помощью которых вы сможете выполнять работу эффективнее новичков. Плюсом станут и психологическая зрелость, лояльность и ответственность. Для вас важна репутация, как личная, так и профессиональная.

Подумайте над тем, какой уникальный опыт можете предложить будущему работодателю, в каких нишах будете больше востребованы. Например, это могут быть сферы, в которых клиенты, заказчики или покупатели, — зрелого возраста.

Особенность поиска работы в этом возрасте — в том, что соискатели зачастую стремятся не столько повысить свою рыночную стоимость, сколько сохранить финансовые позиции, — говорит Наталья Белоцерковская, карьерный консультант.

Начиная искать работу, тщательно изучите объявления на специализированных сайтах, при этом:

Раскидывайте сети шире — отталкивайтесь при отборе подходящих вакансий не от названия должности, а от функциональных обязанностей и списка требуемых навыков.

Адаптируйте резюме под каждую желаемую вакансию. Не ограничивайтесь одним резюме, создайте несколько похожих, но с разными акцентами под разные задачи.

«Упаковывайте» свои достижения максимально привлекательно. Не переписывайте должностную инструкцию, а оцифровывайте результаты на прежних местах работы (сколько новых клиентов привели, сколько налоговых проверок прошли без нареканий, на сколько перевыполняли планы и KPI и т. п.).

Пишите адресные сопроводительные письма. Если подозреваете, что конкуренция за место высокая, подумайте о способах удивить, «зацепить» рекрутера.

Не пускайте ситуацию на самотек. Ищите вакансии непосредственно на сайтах компаний и дублируйте отклики на электронную почту HR-отдела.

Также работу можно найти:

— через знакомых,

— в профессиональных группах в соцсетях,

— через объявления на страницах в соцсетях,

— в телеграм-каналах по поиску работы.