Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.07
71,58
83,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Даже не пытайтесь продать свои образование или знания. Как искать работу в 40+

5 278
Даже не пытайтесь продать свои образование или знания. Как искать работу в 40+
Иллюстрация: pixabay.com

Человек еще полон сил, хочет строить карьеру и готов учиться новому. Но рекрутеры видят в нем лишь того, кто мечтает о даче и покое. Почему после 40 лет искать работу нужно по-особенному.

#ЛАЙФХАКИ

Есть силы для карьерных достижений и достаточно мудрости для решения трудных задач. Именно такие характеристики имеют 40-летние соискатели. Почему же люди в этом возрасте часто с таким трудом находят работу?

«Работа ру» пишет, что рекрутеры всегда высоко ценили опыт, стаж в профессии и полезные связи в отрасли, но ввиду стремительного развития технологий все чаще приоритетными для работодателя качествами становятся готовность обучаться, мотивация, творческое мышление и «драйв» — энергичность, «горящие глаза», — традиционно присущие молодым.

Кроме того, рекрутеры учитывают, что в 40 лет у людей часто:

— снижается работоспособность и готовность перерабатывать, человек стремится к балансу между работой и личной жизнью;

— ухудшается состояние здоровья, начинают обостряться хронические заболевания и появляются возрастные;

— смещаются приоритеты : у людей есть взрослеющие дети, которых нужно готовить к ЕГЭ, стареющие родители, которых нужно возить по врачам, любимая дача, строительство собственного дома и другие не связанные с работой обстоятельства;

— появляются сложности с адаптацией в коллективе и освоением новых технологий, снижается так называемая когнитивная гибкость (умение быстро учиться новому и воспринимать его как должное).

Что же делать? Понять, что в 40 лет вы продаете не образование, а опыт, не знания, а навыки, с помощью которых вы сможете выполнять работу эффективнее новичков. Плюсом станут и психологическая зрелость, лояльность и ответственность. Для вас важна репутация, как личная, так и профессиональная.

Подумайте над тем, какой уникальный опыт можете предложить будущему работодателю, в каких нишах будете больше востребованы. Например, это могут быть сферы, в которых клиенты, заказчики или покупатели, — зрелого возраста.

Особенность поиска работы в этом возрасте — в том, что соискатели зачастую стремятся не столько повысить свою рыночную стоимость, сколько сохранить финансовые позиции, — говорит Наталья Белоцерковская, карьерный консультант.

Начиная искать работу, тщательно изучите объявления на специализированных сайтах, при этом:

Раскидывайте сети шире — отталкивайтесь при отборе подходящих вакансий не от названия должности, а от функциональных обязанностей и списка требуемых навыков.

Адаптируйте резюме под каждую желаемую вакансию. Не ограничивайтесь одним резюме, создайте несколько похожих, но с разными акцентами под разные задачи.

«Упаковывайте» свои достижения максимально привлекательно. Не переписывайте должностную инструкцию, а оцифровывайте результаты на прежних местах работы (сколько новых клиентов привели, сколько налоговых проверок прошли без нареканий, на сколько перевыполняли планы и KPI и т. п.).

Пишите адресные сопроводительные письма. Если подозреваете, что конкуренция за место высокая, подумайте о способах удивить, «зацепить» рекрутера.

Не пускайте ситуацию на самотек. Ищите вакансии непосредственно на сайтах компаний и дублируйте отклики на электронную почту HR-отдела.

Также работу можно найти:

— через знакомых,

— в профессиональных группах в соцсетях,

— через объявления на страницах в соцсетях,

— в телеграм-каналах по поиску работы.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «У ребенка сбиты координаты, он не понимает, что делается». Что не так с онлайн-обучением«У ребенка сбиты координаты, он не понимает, что делается». Что не так с онлайн-обучением
    41 294
  • Последние из полноприводных. Топ-5 доступных по цене внедорожниковПоследние из полноприводных. Топ-5 доступных по цене внедорожников
    29 107
  • «Я от людей не прячусь. Я людей уважаю». Михаил Дегтярев впервые вышел к хабаровчанам«Я от людей не прячусь. Я людей уважаю». Михаил Дегтярев впервые вышел к хабаровчанам
    17 619
  • Герд Леонгард: «Более 70% востребованных в будущем профессий еще не существуют»Герд Леонгард: «Более 70% востребованных в будущем профессий еще не существуют»
    9 212
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.