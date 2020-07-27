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Губернатор подсчитал медведей, косуль и соболей, которых можно отстрелить

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Губернатор подсчитал медведей, косуль и соболей, которых можно отстрелить
Иллюстрация: pixabay.com

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

#ОХОТА#НОВОСТИ

В указе губернатора прописаны лимиты для охотников в Свердловской области. Как сообщает ЕАН, согласно установленным квотам, охотникам разрешено отстрелять 482 бурых медведя (11% от расчетной популяции), 89 барсуков (4,89%), почти 3 тыс. лосей (5,94%), 4,18 тыс. косуль (8,84%) и 626 соболей (9,35%).

Отметим, что аналогичный документ, устанавливающий «правила игры» на рынке охоты, губернатор традиционно подписывает в конце июля.

Как напоминает Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, заявления на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов принимаются через Единый портал госуслуг и распределяются путем процедуры случайной выборки. Охотник при осуществлении охоты обязан иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку. А также обязан соблюдать сроки охоты и норму добычи, указанную в разрешении.

 

Автор: Анна Хлебникова
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