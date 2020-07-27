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Штраф в 300 000 и уголовная ответственность. Проведение техосмотра в РФ ужесточили

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Штраф в 300 000 и уголовная ответственность. Проведение техосмотра в РФ ужесточили
Иллюстрация: pixabay.com

Пункты технического осмотра автомобилей теперь должны иметь специальные документы. При подозрении в выдаче диагностических карт без осмотра машины ГИБДД теперь имеет право на контрольную закупку.

#НОВОСТИ

В России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без аккредитации. С 27 июля 2020 года под эту статью могут попасть компании, которые работают без соответствующих документов. В прокуратуре уточнили, что на оформление всех необходимых бумаг у компаний был год.

Теневой техосмотр обернется штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Также предусмотрено наказание до 480 часов обязательных работ, либо арест сроком до шести месяцев, — пишет ТАСС.

Сейчас у Госавтоинспекции есть право на контрольную закупку диагностических карт, если есть подозрение, что оператор ТО торгует ими без проведения реальной диагностики машины. Постановление было подписано Михаилом Мишустиным в начале июня 2020 года.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева считает, что новая мера может повысить давление на предпринимателей, особенно с учетом того, что нередко речь идет именно о субъектах микро, малого или среднего бизнеса.

«Поэтому с введением уголовной ответственности должна быть упрощена процедура получения такой лицензии и аккредитации не с точки зрения требований, а с точки зрения процедур, должен осуществляться надлежащий контроль с учетом риск-ориентированного подхода, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой, поэтому должен быть механизм предупреждения, возможно, через административную ответственность», — считает она.

Инициативу объяснили необходимостью навести в отрасли порядок, сделав услугу максимально качественной для потребителя. Сейчас российские автовладельцы должны проходить процедуру техосмотра раз в два года, если машине от трех до семи лет, и ежегодно, если автомобилю  больше семи лет. Машины такси должны проходить техосмотр каждые полгода.

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