У екатеринбургского офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис» — новый руководитель

Опыт Валерии Калашниковой в вопросах комплексного правового сопровождения деятельности крупных национальных корпораций (ОАО «РЖД», АО «Почта России») высоко оценивается в связи с задачами клиентов Коллегии в данном регионе.

До присоединения к команде «Регионсервиса» Валерия возглавляла департамент по правовым вопросам макрорегиона «Урал» в АО «Почта России», ответственного за юридические подразделения в 9 регионах страны: Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Кировской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Удмуртской республике и Пермском крае. Многолетний опыт руководства крупными юридическими управлениями позволил Валерии накопить экспертизу в области управления имуществом, разрешения крупных коммерческих и корпоративных споров с финансовой оценкой, а также вопросах трудового права.

Регионсервис — яркий игрок на российском рынке юридических услуг и мне интересно включиться в работу команды профессионалов. Для меня крайне важно оставаться в Екатеринбурге не только потому, что это мой родной регион, но и потому, что уральская школа права — это базовая основа моей профессиональной деятельности, которая наиболее ярко может проявляться на Урале. Я буду рада обеспечить укрепление партнерских связей с бизнесом региона, как и сопровождение федеральных проектов Коллегии на территории Урала на высоком экспертном уровне. Уверена, что мой опыт в области трудового права и разрешения споров будут полезны Коллегии для сопровождения задач клиентов, — отмечает Валерия Калашникова.

Руководство Коллегии адвокатов «Регионсервис» уверено: сочетание управленческого опыта, понимания бизнес-процессов и юридических знаний позволят новому руководителю екатеринбургского офиса не только значительно усилить основные практики Коллегии в регионе, но и сфокусироваться на расширении возможностей компании на Урале.