Бориса Лепинских вновь пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам Е96

Конкурсный управляющий ООО «Интернет-магазин Е96» Дмитрий Селезнев подал апелляцию в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Он обжалует решение арбитражного суда Свердловской области, отказавшегося привлекать к субсидиарной ответственности по долгам Е96 его основателя и бывшего директора Бориса Лепинских. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 19 августа.

Как указано в материалах дела, Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров зарегистрировали ООО «Интернет-магазин Е96» в конце 2010 г. С момента основания компании ее возглавлял Борис Лепинских. Основатели несколько раз пытались ее продать. В 2014 г. Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров привлекли инвестиции IQ One Holdings, после чего E96.ru вошел в состав объединенной публичной компании «Платформа Ютинет.ру» (входила в IQ One Holdings) вместе с интернет-магазинами Utinet.ru и Sotmarket.ru. Однако впоследствии Sotmarket.ru и Utinet.ru прекратили свою работу. Основатели E96.ru снова получили контроль над компанией, после чего в 2016 г. продали ее «Техносиле», намереваясь сохранить уральский бренд. В июле 2017 г. Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров снова стали его владельцами. В январе 2019 г. ООО «Интернет-магазин «Е96» было признано судом банкротом.

Общая сумма установленных судом требований кредиторов составляет почти 111 млн руб. Конкурсное производство в компании продлено до октября 2020 г. В марте 2019 г. Дмитрий Селезнев потребовал в суде привлечь Бориса Лепинских как контролирующего лица банкрота к субсидиарной ответственности по его долгам. Заявление конкурсного управляющего рассматривалось более года, и в итоге в марте 2020 г. Свердловский арбитражный суд отказался привлекать Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности.

Согласно мотивировке решения, Дмитрий Селезнев указал несколько причин для привлечения Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности по долгам интернет-магазина Е96. Первая — заключение директором ООО «Интернет-магазин Е96» в преддверии банкротства лицензионного договора на использование товарного знака Е96 и передачу права администрирования домена E96.RU ООО «МБТ» Ильи Борзенкова. Управляющий предположил, что эти сделки привели к фактической передаче ООО «МБТ» единственных ценных активов интернет-магазина Е96, которые ранее приносили ему существенный доход.

Однако Свердловский арбитражный суд указал, что ранее законность этих сделок уже была проверена судом. Было признано, что поскольку у ООО «Интернет-магазин Е96» закончились деньги на счетах, целесообразным было передать права на товарный знак E96 и администрирование домена E96.RU лицензиату, чтобы продолжить работу сайта интернет-магазина и сохранить узнаваемость его бренда (и, соответственно, рыночную стоимость).

Вторая причина для привлечения Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности, на которую ссылался Дмитрий Селезнев в Свердловском арбитражном суде, — это то, что экс-директор ООО «Интернет-магазин Е96» в 2018 г. так и не подал в суд заявление о банкротстве компании, несмотря на наличие у должника признаков неплатежеспособности. Дмитрий Селезнев в суде первой инстанции настаивал, что после того как 14 февраля 2018 г. кредиторы ООО «Интернет-магазин Е96» были извещены письмом о невозможности осуществления компанией операционной деятельности, у Бориса Лепинских как руководителя должника по закону был месяц для подачи в суд заявления о банкротстве Е96. Однако такое заявление экс-директор не подавал.

Свердловский арбитражный суд подробно изучил представленные Борисом Лепинских документы и сделал вывод, что до конца марта 2018 г. экс-руководитель Е96 активно предпринимал действия по поиску инвесторов для выхода из кризиса. С января по март 2018 г. переговоры велись с ООО «Строительный двор», который в итоге отказался от сделки из-за недостаточности инвестиционных средств. Также с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. велись переговоры с ЗАО «ОЛДИ ЛТД», которое рассматривало возможность приобретения интернет-магазина Е96 для развития на его базе своей розничной сети на Урале и в Сибири. Но и эта сделка не состоялась. При этом о переговорах по поиску инвестора, согласно материалам дела, Борис Лепинских сообщил контрагентам и рассказывал в СМИ.

К 26 марта 2018 г. Е96 получил отрицательные ответы по сделке от всех потенциальных инвесторов, и именно с этого момента, как решил Свердловский арбитражный суд, ООО «Интернет-магазин Е96» узнало о наличии признаков объективного банкротства. В итоге суд пришел к выводу, что спустя месяц с этой даты — 26 апреля 2018 г. — истек срок исполнения обязанности руководителем Е96 направить в суд заявления о признании компании банкротом.

Но и оснований по привлечению Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности по долгам Е96 с 27 марта по 6 июня 2018 г. (даты принятия судом заявления Росевробанка о признании ООО «Интернет-магазин Е96» банкротом) суд первой инстанции не увидел. По материалам дела, после 26 марта 2018 г. единственными кредиторами, перед которыми у компании возникла новая задолженность, являлись ее работники, которые не уволились, несмотря на получение как личных сообщений о прекращении работы компании, так и появление публикаций об этом в СМИ.

В связи с наличием у данных кредиторов информации о невозможности преодоления должником финансовых затруднений, указанные кредиторы не могут считаться неинформированными, — пояснил суд.

Тогда как в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ руководитель, пропустивший дату подачи заявления о банкротстве должника, должен нести субсидиарную ответственность исключительно перед кредиторами, неинформированными о наличии признаков банкротства должника, либо перед кредиторами, хотя и информированными об этом, но не имевшими возможности избегнуть взаимоотношений с должником (недобровольньми кредиторами).

Также арбитражный суд Свердловской области рассмотрел факт неподачи иска ООО «Интернет-магазин Е96» к ООО «ДинРус» о взыскании просроченной дебиторской задолженности. Однако, как было установлено в суде, такое решение было принято из-за крайне низкой вероятности фактического принудительного взыскания задолженности с этой компании и возможности возврата к принятию решения по данному вопросу в будущем.

Сам Борис Лепинских отказался комментировать DK.RU данные судебные споры.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Екатерины Мамаевой, в последние пару лет суды привлекают к субсидиарной ответственности экс-руководителей признанных банкротами компаний в более чем половине случаев.

Статистика говорит о том, что руководители испытывающих финансовые трудности компаний должны действовать крайне осмотрительно и юридически грамотно для того, чтобы защитить себя о весьма высоких рисков привлечения к субсидиарной ответственности в случае, если в итоге их компании все же попадут в процедуру банкротства. Если признаки неплатежеспособности компании очевидны, шансы на привлечение инвесторов или продажу бизнеса минимальны, а значит банкротство неминуемо, то нужно максимально открыто объявлять о проблемах компании и не плодить новые долги. Субсидиарная ответственность остается с должником-гражданином пожизненно и от нее нельзя избавиться с помощью личного банкротства, — отмечает юрист.

По мнению Екатерины Мамаевой, определение об отказе в привлечении Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности по долгам Е96 показывает, что экс-руководитель банкрота может избежать субсидиарной ответственности, если действует добросовестно и вовремя заявляет о проблемах компании.