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«Я от людей не прячусь. Я людей уважаю». Михаил Дегтярев впервые вышел к хабаровчанам

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«Я от людей не прячусь. Я людей уважаю». Михаил Дегтярев впервые вышел к хабаровчанам
Иллюстрация: https://ru.wikipedia.org/

Михаил Дегтярев, назначенный Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края, впервые с момента заступления на должность вышел к митингующим. Его общение с людьми длилось около получаса.

#НОВОСТИ

Встреча Михиала Дегтярева и участников протестных акций произошла возле здания краевого правительства, передает РБК. В своей речи он отметил, что также, как и митингующие, переживает за будущее Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств.

Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты, — сказал он.

В своей речи врио губернатора отметил, что дальнейший формат взаимодействия жителей края и власти будет определен чуть позже. Не исключено, что в регионе будет создан народный совет.

Я к людям выйду. Я от людей не прячусь, я людей уважаю, — отметил Дегтярев. 

Напомним, протесты в Хабаровске не прекращаются с 11 июля. Тогда на улицы города впервые вышли люди, которые захотели подержать уже теперь бывшего губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске.

В протестных акциях, по разным данным, участвовали от 10 тыс. до 35 тыс. человек. Наиболее масштабная акция прошла в субботу, 18 июля. Власти отчитались, что в ней участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска вышли около 50 тыс. человек.

Сам Михаил Дегтярев, комментируя протесты, заявлял, что к их организации причастны иностранные граждане, прилетевшие в регион, чтобы «раскачать ситуацию». При этом он отмечал, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку Фургала, так как у них есть свободное время.
 

Автор: Андрей Каяк
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