Последние из полноприводных. Топ-5 доступных по цене внедорожников

На рынке все меньше «честных» внедорожников с постоянным полным приводом и дифференциалами с блокировками вместо электронно-управляемых муфт. Таких машин осталось очень мало, а те, что пока можно купить, позиционируются в премиальном сегменте рынка и продаются по огромным ценам, пишет РБК. Но пока в России еще можно купить достойный внедорожник за разумную цену. Топ-5:

5. Haval H5 (от 1 099 000 рублей)

Хотя на официальном сайте Haval модель H5 значится как SUV, это настоящий внедорожник. В основе рама лестничного типа, а за передачу тяги на колеса отвечает система постоянного полного привода с блокировкой центра и понижающей передачей. H5 как истинный внедорожник предлагают исключительно с механикой, двигатель можно выбрать: 150 и 177 лошадиных сил. Haval H5 в базовом исполнении стоит 1 099 000 рублей.

4. УАЗ Patriot (от 819 900 рублей)

Patriot может совсем скоро лишиться звания флагмана Ульяновского завода. Сейчас на УАЗе полным ходом идет разработка новой модели, которую уже прозвали «русским Прадо», машина обещает завоевать рынок богатым оснащением и привлекательной ценой. Пока же «Патриот» остается одним из самых доступных внедорожников на рынке. Машину постоянно совершенствуют, в прошлом году автомобиль получил автоматическую трансмиссию. Но в линейке «Патриота» остаются модификации, которые обходятся даже дешевле бюджетных седанов B-класса. Ульяновский внедорожник в «базе» стоит 819 900 рублей.

3. УАЗ Хантер (от 737 000 рублей)

Это настоящая живая легенда, автомобиль легко можно записать в один ряд с такими культовыми моделями как Mercedes Gelandewagen и Land Rover Defender. Но сегодня УАЗ на фоне их видоизмененных моделей становится живой классикой. По сути, это слегка модернизированная версия УАЗ 469, который встал на конвейер еще в 1972 году. Рамный автомобиль с мостами и двухступенчатой раздаткой, пятиступенчатой «механикой» и 135-сильным бензиновым мотором ЗМЗ 409 оценивается минимум в 737 000 рублей.

2. Chevrolet Niva/Lada Niva (от 675 000 рублей)

Автомобиль можно было бы называть кроссовером благодаря несущему кузову, если бы не раздатка с системой постоянного полного привода и блокируемым межосевым дифференциалом, мосты и пониженный ряд трансмиссии. Месяц назад АвтоВАЗ вернул себе права на бренд «Нива» и теперь снова будет продавать эту модель как Lada Niva. Но Chevrolet Niva, которые пока еще есть в салонах дилеров, можно приобрести по цене 675 000 рублей за базовую комплектацию. Ребрендинговый внедорожник на АвтоВАЗе оценили минимум в 726 000 рублей.

1. Lada 4x4 (515 000 рублей)

Модель увидела свет в 1977 году, за 16 лет до дебюта Toyota RAV4 первого поколения. На самом деле считать автомобиль с постоянным полным приводом, блокируемым межосевыми дифференциалом и задним мостом кроссовером только из-за несущего кузова как минимум странно. Тем более, что «Нива» по своей проходимости превосходит огромное количество честных рамных внедорожников. Сегодня Lada 4x4 – это самый доступный внедорожник России. Трехдверную машину в базовом исполнении можно приобрести за 515 000 рублей.