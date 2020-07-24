«Текущая цена — это чрезмерный оптимизм инвесторов». Что не так с акциями Tesla?

Аналитики предсказывают убытки, но акции Tesla упорно растут. Инвесторы разделились на два лагеря— одни верят в компанию, другие нет, пишет РБК.

За последний год акции Tesla выросли больше, чем на 500%, достигнув $1800. Теперь Tesla стоит больше, чем Bank of America и American Express вместе взятые. В бумаги компании инвесторы вкладывают не только личные средства, но и деньги из пенсионных фондов родителей, сбережения на учебу детей и даже берут кредит — все ради того, чтобы успеть заработать, пока есть возможность.

Такой рост акций многие аналитики считают неоправданным. По их мнению, по фундаментальным показателям компания сильно переоценена.

Рост цен на акции и тот факт, что Tesla стоит больше, чем Fiat Chrysler, General Motors и Ford вместе взятые, не имеет ничего общего с реальностью, — сказал Боб Лутц, который занимал руководящие посты в Ford, Chrysler и General Motors.

Есть и те, что считает, что рост акций отражает перспективы бизнеса компании и ее технологий. Для такого мнения есть причины: последние три квартала бумаги Tesla показывали прибыль, и такого же результата ждали и от второго квартала 2020 года. Пандемия, однако, остановила работу сборочного завода в Калифорнии.



Поэтому многие аналитики сомневались, что второй квартал 2020 года будет для компании прибыльным. Однако Tesla снова всех удивила. Компания сообщила, что поставила на рынок значительно больше новых автомобилей и спортивных внедорожников, чем ожидалось: 90,7 тыс. автомобилей во втором квартале, на 4,9% меньше, чем в таком же периоде прошлого года. Однако аналитики предполагали, что из-за пандемии поставки упадут на 24%.

Это вечное человеческое желание быть частью толпы, или то, что мы сегодня назвали бы FOMO — fear of missing out, страх упустить, — пишет американский журналист Джейсон Цвейг в своей колонке о феномене мыльных пузырей на фондовом рынке.

Частный инвестор Эрик Перкинс считает, что акции Tesla поднялись уже слишком сильно и цена неоправданна. Однако продавать бумаги не торопится. По его словам, он обычно продает акции, чтобы зафиксировать прибыль, когда те растут в четыре раза за четыре месяца. Но после того как он пропустил последний взлет Tesla, решил сохранить акции. Теперь они составляют около половины его портфеля примерно в $1 млн.

Нидерландский разработчик Орестис Палампугиукис даже взял кредит для того, чтобы инвестировать в Tesla. Это заем на $49 тыс., который был потрачен на покупку акций компании по $230 за штуку в 2019 году. Вложения Орестиса окупились.

«Для меня это не было похоже на пари или аферу, потому что я очень внимательно изучал то, что делает Tesla, и было очевидно, что акции пойдут вверх», — сказал Орестис, добавив, что он планирует владеть бумагами на протяжении десятилетий.



Есть и те, кто пытается спекулировать акциями Tesla:

«Спекуляции акциями Tesla — не редкость, и многие пытались заработать как на росте, так и на падении котировок. Некоторые инвестдома продолжают повышать консенсус-прогнозы по акциям, рассказывая, что к 2024 году, Tesla будет стоить $10 тыс. Мое же мнение — это колоссальный риск для неопытного инвестора — пытаться заработать на столь переоцененной, но фундаментально слабой компании», — считает Иван Пчелинцев, эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокера».



Частный инвестор Роберт Закиев так объясняет феномен Tesla: