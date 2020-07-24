Волокита недопустима. Губернатора Свердловской области просят спасти медцентр Тетюхина

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин направил Евгению Куйвашеву письмо с просьбой спасти Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина, пишет ЕАН.

В обращении к губернатору он сообщил, что госпиталь до сих пор не может получить от регионального минздрава госзадание на оказание высокотехнологичной медпомощи (ВМП) жителям Свердловской области на 2020 г., тогда как на дворе уже конец июля. В очереди на ревизионное эндопротезирование и пластику крупных суставов стоит более 200 свердловчан, но получить медицинскую помощь они не могут:

Срок ожидания у некоторых пациентов превышает уже 9-10 месяцев. Считаю, что допущенная минздравом региона волокита при оказании ВМП жителям региона недопустима при имеющейся возможности и готовности УКЛРЦ оказывать медпомощь безотлагательно, — сказано в письме на имя губернатора.

Как рассказывал DK.RU, руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина уведомило свердловский минздрав о закрытии с 1 августа приемного отделения и прекращении оказания медицинской помощи пациентам по профилям «Отоларингология» и «Гинекология». Дело в том, что в госпиталь перенаправляли экстренных пациентов из горбольницы № 1 Нижнего Тагила, которую перепрофилировали для лечения больных COVID-19.

Областной минздрав должен был компенсировать расходы клиники на лечение пациентов, затраты составили около 6 млн руб. Однако минздрав, признав расходы, платить отказался, заявив, что у министерства отсутствуют правовые механизмы их возмещения частным организациям.

В госпитале заявляют, что проблема с компенсациями от властей систематическая, и в результате медучреждение, являясь участником программы ОМС, не может получить средства и за счет Фонда обязательного медицинского страхования.

Проблемы взаимоотношений с областными чиновниками у госпиталя длятся не первый год. В 2019 г., как писал DK.RU, современный медцентр, в который вложил все деньги миллиардер Владислав Тетюхин, оказался на грани закрытия из-за сокращения квот на лечение.

После смерти Владислава Тетюхина ситуация осталась сложной. В эксклюзивном интервью DK.RU его сын Дмитрий Тетюхин рассказывал, что с 2014 г. центр в Нижнем Тагиле недосчитался 190 млн руб. — это разница между тарифами по программе госгарантий и стоимостью медицинской услуги после аукциона.