Плюс 52 тысячи на старость. Центробанк просят ввести налоговый вычет на пенсию

Банк России оценит предложения по дополнительному налоговому стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения с учетом потенциального эффекта от их реализации.

В комментарии РБК Центробанк отмечает, что предложения были получены от НПФ и их саморегулируемых пенсионных организаций.

При обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. С учетом того, что вопросы налогообложения относятся к компетенции Минфина России, Банк России считает, что обсуждать эти предложения необходимо на площадке Минфина России, — отметили в ЦБ.

Ранее «Известия» писали, что в Центробанк направили совместное письмо две саморегулируемые пенсионные организации — АНПФ и НАПФ. Они предлагают ввести налоговый вычет для стимуляции самостоятельного накопления гражданами дополнительной пенсии.

В письме указано, что сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. руб. в год (15,6 тыс. руб.). Он состоит из четырех компонентов: медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения. Авторы инициативы предлагают увеличить лимит для исчисления отдельного налогового вычета до 400 тысяч рублей или до 6% от зарплаты, по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) первого типа. Так россияне смогут ежегодно возвращать с добровольных взносов на будущую пенсию до 52 тыс. руб.