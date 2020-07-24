Патриарх Кирилл лишил сана скандального схиигумена Сергия Романова

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии и лишил отца Сергия сана схиигумена. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Напомним, 3 июля 2020 г. церковный суд признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

В решении Епархиального суда также было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Известно, что Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии. Там также выразили надежду, что вскоре к управлению монастырем вернется и игуменья Варвара, которая ранее была вынуждена покинуть обитель.

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.

Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать. Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать скандальные видео про нынешнее правительство страны, коронавирус и голосование за поправки в конституции.