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Открытие зоопарка, госпиталь «Экспо» заполнен на 75%. Главное о COVID-19 в регионе

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Открытие зоопарка, госпиталь «Экспо» заполнен на 75%. Главное о COVID-19 в регионе
Иллюстрация: Яндекс.Панорамы

В городе постепенно заполняется коечный фонд для больных коронавирусом. В госпитале Екатеринбург-Экспо осталось 12 свободных мест. За сутки в регионе выявили 248 случаев COVID-19.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области за последние сутки подтвердились 248 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе было выявлено 18 981 случаев заражения.

Также за сутки подтвердили семь смертей от коронавируса. Всего за время пандемии в регионе умерли 220 пациентов.

Постепенно в городе заполняется коечный фонд. Сейчас в госпиталях находится 5341 пациент. 157 человек в тяжелом состоянии, 154 — в реанимации, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В госпитале для пациентов с COVID-19, который организовали в «Екатеринбург-Экспо», занято уже 75% коек. Всего там 49 мест, из которых 43 обычных и шесть реанимационных. На 24 июля в госпитале оставались свободными 12 коек, пишет Е1.

Тем не менее, в городе постепенно снимают ограничения. С 25 июля после карантина из-за пандемии коронавируса возобновит свою работу зоопарк, который, как рассказывал DK.RU, был закрыт с 28 марта.

Для осмотра будут доступны все уличные экспозиции и павильоны, в которых животные содержатся круглогодично. Только два здания с зимними экспозициями обезьян и тропических птиц будут закрыты, поскольку все их обитатели переведены в летние вольеры.

Посетители зоопарка должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, уточняет JustMedia.ru.

Автор: Екатерина Тарханова
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