«В нашем обществе получать удовольствие от жизни стыдно: надо работать, а не развлекаться»

Андрей Базаров, психолог, психотерапевт:

— Период самоизоляции для многих стал стимулом, чтобы обратиться к специалистам, которые отвечают за психическое здоровье.

Вообще говоря, многие люди могут самостоятельно справляться с психологическими переживаниями, но со специалистами результата удается достичь быстрее: вместо нескольких лет можно все наладить за несколько месяцев. Этот как с ремонтом: если затеяли сами — то он будет длиться годами, а если наняли бригаду — то все сделают в оговоренные сроки.

Даже если у вас сейчас все окей и вам не требуется помощь, рано или поздно может случиться какое-то травмирующее событие, которое заставит вас работать над собой либо идти к специалисту.

Любой кризис вскрывает проблемы, которые мы в обычной жизни отодвигаем на второй план. От семейных проблем мы сбегали на работу и старались игнорировать изменения, которые назрели в семье. Или, наоборот, сбегали с работы, потому что нам казалось, что там все хорошо, рынок растет, отдел продаж работает. Но кризис показал все скрытые проблемы.

Раньше нам говорили: темп жизни такой высокий, остановись, посмотри на плоды своей работы, оцени, на каком этапе жизни находишься, здесь ли ты хочешь быть. Весной мы реально столкнулись с тем, что темп нашей жизни замер. Казалось бы, об этом многие мечтали.

Но проблема в том, что люди подчинены привычкам, мы все привыкли действовать на автомате, и это нормально, так устроена наша психика. Когда нас останавливают и выводят из зоны комфорта, где все доведено до автоматизма, мы замечаем вещи, которые нам не нравятся.

Из-за пандемии доступные ранее удовольствия оказались либо под запретом, либо недоступны.

Находясь в изоляции, мы не можем заняться шопингом, чтобы снять стресс, не можем пойти в спортзал, чтобы избавиться от негативных эмоций, и прочее. У нас исчезли компенсаторы удовольствия. Если раньше мы, чтобы загладить перед детьми вину за нехватку совместно проведенного времени, шли в магазин и покупали им игрушки, то сейчас и этого не можем сделать.

Например, некоторые родители отвыкли от регулярного общения с детьми, а на карантине оказались с ними дома: родителям страшно, они не привыкли разговаривать с детьми, уровень стресса растет.

Тот же стресс у сотрудников, которые ушли на удаленку. Все они сейчас работают на результат, а многие наши соотечественники не привыкли к такому режиму. Для многих работа — это прийти в офис, просидеть там восемь часов и пойти домой. А теперь важна эффективность. Это тоже вызывает стресс.

Кризисы и неожиданные изменения выводят нас из зоны комфорта, и наша задача — вернуться туда с наименьшими потерями. Хотя, если уж быть честными, жители бывшей территории СССР вообще не знают, что такое зона комфорта.

Для кого-то зона комфорта — это творческая созидательная среда, для кого-то — бездействие, когда плывешь по течению. У нас есть шикарный гормон — эндорфин, который вырабатывается в ответ на стресс. Пока уровень эндорфина высокий, мы легко переживаем стрессовые ситуации, когда гормона не хватает, легче подвержены стрессу, можем даже заболеть.

Гормон эндорфин вырабатывается за счет удовольствий. Что такое удовольствия? Вкусная еда, алкоголь или шопинг?

Любой человек, который приходит за помощью, в первую очередь слышит вопрос: как ты спишь? Если здорового сна нет, ничто не будет приносить удовольствие. Сон — это базовая потребность, точно такая же, как еда, секс и физические нагрузки, хотя бы пешие прогулки. Если эти базовые потребности не удовлетворены, то человек, который каждый день по 14 часов сидит скрученным за компьютером, не сможет получать удовольствие от жизни.

Способов получать удовольствие много: для кого-то это еда, для кого-то — музыка или танцы, для кого-то — созерцание пейзажей. Другое дело, что в обществе сложилось определенное отношение к получению удовольствия. В советское время при воспитании мало внимания уделялось понятию личности. Человек — единица общества, семья — ячейка общества, нужно считаться с общественными стандартами, нормами и требованиями. Учиться, работать, заводить семью, растить детей — вот жизненный путь человека. Места для удовольствий в этом списке не было.

Сейчас восприятие личности меняется, и за этим приятно наблюдать. Многие люди до 30 лет точно знают свои желания и потребности и ставят их выше общественных.

В нашем обществе действительно до сих пор сохраняется табу на удовольствия. Получать удовольствие от жизни считается постыдным: надо работать, а не развлекаться. В таком обществе люди подмечают за другими, что те слишком много отдыхают, слишком много танцуют, ходят по театрам, гуляют, пьют или едят. Чем меньше вы зацикливаетесь на жизни других людей и чем больше думаете о себе, тем больше удовольствия от жизни получите.

Многие скептики отметят, что это эгоизм. Но эгоизм — это организация жизни таким образом, чтобы все вокруг жили так, как нравится мне. Эгоизм — это подчинение воли других. А вот делать то, что я хочу, это нормальное поведение психически здорового человека.

В сборнике «Плоды раздумья» Козьмы Пруткова замечательно сказано: «Хочешь быть счастливым, будь им». Если попытаться описать, что такое счастье, то придется выйти за рамки простого уравнения, где счастье = удовольствия. Все-таки в счастье есть место печали, грусти, радости, разочарованиям и прочим эмоциям. И самое главное, должна быть осознанность. Человек должен успевать осознавать, что он делает и какие эмоции ему эти действия приносят. Быть счастливым — это выбор.

Материал написан на основе выступления Андрея Базарова в «Диалогах» EverJazz с Алексеем Глазыриным.