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Коронакризис накрыл средний класс. Сорокалетние не верят в восстановление экономики

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Коронакризис накрыл средний класс. Сорокалетние не верят в восстановление экономики
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Пессимизм охватил самую производительную часть общества — людей в возрасте 30-49 лет. К этой возрастной категории принадлежат представители среднего класса, который влияет на потребительский спрос.

#НОВОСТИ

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовал свежий Индекс потребительских настроений. Россия вошла в пятерку стран, жители которых не испытывают потребительской уверенности.

За один квартал этот показатель в нашей стране упал на 19% до -30%. Для сравнения, в Дании он снизился только до -2%, а в Швеции — до -5%. Специалисты ВШЭ при этом отметили, что в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: в 2015 году — до -32%, в 2009 — до -35%, в 1998–1999 годах — до -45%. Однако отличительная особенность нынешних кризисных явлений в том, что такое падение произошло всего за несколько месяцев.

Эксперты ВШЭ отмечают: в ходе опросов 43% респондентов заявили об ухудшении материального положения за прошедший квартал, о вере в лучшее будущее заявили лишь 10% опрошенных.

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При этом, отмечают в ВШЭ, сильнее всего коронакризис ударил по материальному положению самой экономически активной части населения — людям в возрасте 30-49 лет. Именно эту прослойку общества чаще всего относят к среднему классу. Сокращение доходов людей этой возрастной категории сильно отражается на потребительских настроениях других категорий — именно сорокалетним приходится кормить и содержать молодежь, которая еще не зарабатывает, и пенсионеров, которые уже не ведут экономическую деятельность.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что снижение численности средневозрастной группы (из-за демографической ямы и старения населения) и ухудшение уровня ее жизни — это «горючая смесь».

Любая уязвимость и негативная турбулентность людей, относящихся в своем большинстве к среднему классу, способна увеличить экономические, финансовые, социальные и политические расхождения», — говорит экономист.

Автор: Андрей Каяк
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