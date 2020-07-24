«В городе есть деньги». На рынке автодилеров Екатеринбурга новый игрок

Пермский автодилер «Форвард Авто» вышел на рынок Екатеринбурга, пишет «Коммерсант-Урал». Дилер арендовал автосалон по улице Металлургов, 65 площадью 13 тыс. кв.м. Директор компании Рустам Бахтияров рассказал изданию, что салон уже работает, там продают автомобили Mitsubishi и авто с пробегом:

В Екатеринбурге у нас появилась возможность зайти на рынок именно с этой маркой, поэтому зашли с ней. Город большой, машин в целом продается больше, поэтому потенциал есть,— сказал руководитель «Форвард Авто».

Компания «Форвард-Авто» объединяет сеть автоцентров — официальных дилеров автомобилей марки LADA в городах Пермь, Ижевск, Чайковский, Сургут, Нижневартовск и Волгоград. Марку Mitsubishi дилер продавал только в Перми с 2008 г.

По данным СПАРК-Интерфакс, чистая прибыль компании по итогам 2019 г., составила 61,7 млн руб. Как пишет издание, на рынок Екатеринбурга планирует выйти еще один дилер из Перми. Игроки из других регионов стремятся зайти в столицу Урала, поскольку авторынок здесь более динамичный, а у покупателей есть деньги.

Как рассказывал DK.RU, в марте в столицу Урала зашел крупнейший краснодарский автохолдинг «Ключавто». Это был первый иногородний игрок на региональном рынке за последние два года. Компания начала экспансию с точки по продаже подержанных автомобилей.

По данным аналитического агентства «Автостат», в мае текущего года в Свердловской области было продано 2452 авто (6 место в национальном рейтинге). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снижение продаж составило 37,1%.