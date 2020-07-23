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Арест за неуважение к власти, вернут ли карантин в Москве. Главное 23 июля

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Федор Крашенинников
Федор Крашенинников. Иллюстрация: Личная страница на Facebook

Уральского политолога арестовали на семь суток за высказывание в адрес судей. Собянин оценил возможность возвращения карантина в Москве. В Петербурге приняли закон, грозящий закрытием сотни баров.

#НОВОСТИ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал екатеринбургского политолога Федора Крашенниникова виновным в повторном неуважении к власти (ч.4 ст.20.1 КоАП РФ) и назначил административный арест сроком на 7 суток. Как написал в своем телеграм-канале руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, об этом сообщил ее адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы Крашенинникова. Защита обжалует решение суда.

Крашенинникова задержали утром 23 июля на выходе из дома, на него составили протокол о повторном неуважении к власти. Поводом для этого стала запись в Telegram-канале Крашенинникова, сделанная в марте 2020 г. Тогда президент Владимир Путин попросил Конституционный суд разъяснить возможность обнуления президентских сроков, и после согласия его судей Крашенинников назвал их «[фекалиями] в мантиях».

Осенью 2019 г. политолога признали виновным по административной статье, также за пост в телеграме. Тогда ему назначили штраф в 30 тыс. руб. за пост с фразой «Какие же ***** [проститутки] эти путинские судьи». 

Собянин отвергает возобновление карантина в Москве

Возобновлять карантин в Москве с сентября из-за коронавируса не будут, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) в четверг (цитата по «Интерфаксу»). 

Он призвал не верить слухам в интернете и отметил, что в последние недели в Москве стало меньше госпитализаций с коронавирусом и тяжелых случаев протекания болезни.

Губернатор Петербурга подписал закон, запрещающий работу сотен баров

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который с 1 января 2021 г. запрещает продажу алкоголя в заведениях с залом площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. Под действие закона попадает множество петербургских баров и рюмочных, традиционных для города.

Беглов подписал закон, несмотря на призывы группы петербургских рестораторов отказаться от идеи ужесточить правила продажи алкоголя. Инициатива грозит закрытием минимум сотни баров и кафе, которые не переживут потери большей части выручки, предупреждали они.

Такие бары, кафе, рестораны Петербурга наряду с застройкой исторического центра создают уникальную и ценную среду. <...> Эти заведения не собирают вокруг себя маргинальную публику, а напротив, делают кварталы, в которых они находятся, более жилыми, освещенными и ухоженными, — говорилось в письме.

Автор: Андрей Пермяков
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