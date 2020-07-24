Момент — и деньги на счете. Какими будут банки будущего?

О преимуществах дистанционного обслуживания, о том, на какие банковские услуги упал свет софитов во время пандемии, DK.RU рассказала директор по развитию Делобанка (Банковская группа СКБ-банка) Ирина Кузьмина.

В современном мире классические банковские продукты уступили своё место дистанционным услугам. На ваш взгляд — это общий тренд или необходимость, связанная с нынешней ситуацией?

— Это, конечно же, общий тренд. Популярность и удобство онлайн-сервисов во многих сферах потребления последние несколько лет устойчиво росли. Многие банки и до пандемии продвигали идею цифровизации и внедряли дистанционные сервисы. Ситуация с пандемией просто ускорила этот процесс. И в дальнейшем банковская отрасль продолжит двигаться по пути цифровой трансформации.

Какие предложения стали наиболее востребованы рынком?

— Самыми востребованными услугами были и остаются те, которые помогают нашим клиентам-предпринимателям либо увеличивать клиентский поток и масштаб бизнеса, либо сокращать расходы. Прежде всего, это сервисы приема платежей от покупателей: интернет-эквайринг, куайринг, просто эквайринг. В условиях пандемии у предпринимателей вырос спрос на сервисы, которые помогают максимально быстро выйти в онлайн торговлю. Так, среди наших клиентов большой популярностью начал пользоваться интернет-эквайринг. Предприниматель получил возможность подключать его самостоятельно, без участия IT-специалиста. Также активно бизнес использовал куайринг, и этому есть объяснения.

Какие?

— Куайринг практически в пять раз дешевле классического эквайринга. Эта услуга помогает принимать платежи как в офлайн-торговле, так и в интернете, соцсетях, то есть любым удобным способом. Количество платежей по QR-кодам в июне у нас увеличилось почти в три раза, средний чек — в два раза, а оборот — в пять раз. Рост среднего чека свидетельствует о том, что покупатели начинают доверять новой альтернативной услуге при совершении дорогостоящих покупок.

Какие еще преимущества есть в оплате продуктов и услуг по QR-кодам? Предприниматели из каких отраслей бизнеса пользуются ими наиболее активно?

— Куайринг дал новый способ совершать покупки дистанционно, не выходя из дома или автомобиля. Это стало особенно важно в ситуации развития бесконтактных платежей. Наибольшая активность платежей была зафиксирована в таких сегментах, как транспортные услуги, АЗС и предприятия общественного питания.

Оплата по QR-коду — это не только быстро и удобно, куайринг еще и расширяет возможности. Например, благодаря этому сервису бизнес оперативно может перейти в формат доставки: QR-код удобно сгенерировать в интернет-банке или мобильном приложении, распечатать и раздать курьерам. Никакого дополнительного оборудования при этом не требуется. Покупателю остается просто считать этот код при помощи камеры смартфона и совершить платеж.

Расскажите о новой программе лояльности для малого и среднего бизнеса.

— Мы благодарны клиентам, которые пользуются интернет-банком и другими сервисами Делобанка. И нам очень хотелось сделать для них что-то не только приятное, но и полезное. Поэтому в июне этого года мы запустили новую программу лояльности. За подключение и использование онлайн-сервисов клиенты получают вознаграждение — ДелоКоины — это баллы, которые можно потратить на полезные и ценные подарки от Делобанка или воспользоваться выгодными предложениями партнеров. Например, ДелоКоинами можно оплатить ежемесячное обслуживание в банке, услуги такси, размещение промо-поста в социальных сетях банка или разработку фирменного стиля.

Создавая программу лояльности, мы добавили в нее элементы бизнес-игры. Благодаря геймификации клиентам интереснее работать и зарабатывать баллы за обычные каждодневные действия. Робот Антошка, герой программы, помогает разбираться с сервисами, дает подсказки и советы, а интуитивно понятный интерфейс помогает клиентам быстрее ориентироваться в интернет-банке и делает работу с digital-сервисами еще удобнее.

Клиенты активно подключаются к программе и позитивно оценивают ее. При открытии расчетного счета они сразу получают приветственные ДелоКоины, которые можно потратить на оплату какой-либо услуги. Чем чаще клиент совершает операции, тем скорее растет количество ДелоКоинов. Их поступление можно отслеживать в интернет-банке или мобильном приложении.

Какую еще поддержку могут получить предприниматели в вашем банке? Речь идет о бизнесе из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

— Мы находимся в постоянном взаимодействии с предпринимателями, чтобы понимать их потребности и «боли». Когда большинство предприятий малого бизнеса приостановило свою деятельность, мы, чтобы их поддержать, отменили комиссии за переводы в адрес контрагентов в любые банки, снизили стоимость интернет-эквайринга и предоставили арендные каникулы тем, кто пользуется нашим торговым эквайрингом и онлайн-кассой Делобанка.

Когда в мае и июне бизнес стал восстанавливаться, у предпринимателей возникла потребность в продвижении своих товаров и услуг, но возможностей для активного продвижения у предпринимателей не было, потому что первыми были сокращены именно расходы на рекламу. В связи с этим мы запустили акцию #ПокажемДелом, в рамках которой рассказываем о товарах и услугах наших клиентов широкой аудитории в тех городах, в которых они работают. Вот уже больше двух месяцев мы размещаем рекламу предпринимателей вместо своей.

Как вы оцениваете эффективность сервиса «Бизнес для самозанятых»? Насколько он оказался удобен вашим клиентам?

— Нас радует обратная связь клиентов по этой услуге. Предпринимателям нравится, что зарегистрироваться в качестве самозанятого и сняться с регистрации можно за считанные секунды. К тому же, возможности личного кабинета покрывают все потребности самозанятых: здесь можно вести расчеты, выставлять счета, формировать чеки при наличных и безналичных расчетах, отправлять в налоговую данные о своем доходе и т.д. Мы направляем нашим клиентам напоминания о дате уплаты налогов и помогаем сформировать отчетность в налоговые органы. В Делобанке самозанятые также могут пользоваться всеми услугами для физических лиц — открывать вклады на выгодных условиях, оформлять карты и кредиты, формировать справки и выписки.

Делобанк признан лучшим мобильным банком России для малого и среднего бизнеса во второй раз, хотя конкуренты у вас были более чем серьезные. За счет чего вам удалось их обогнать?

Признание, причем во второй раз, лучшим мобильным банком России для бизнеса — серьезный для нас успех. Ранее мы уже занимали первое место в федеральном рейтинге мобильных приложений для бизнеса Markswebb.

Сейчас мы этот успех закрепили, заняв первую строчку рейтинга SME Banking Club. Очень важно, что рейтинги составлены на основе серьезных исследований, а оценка проводится с привлечением предпринимателей, реальных пользователей. Количество критериев оценки в рейтинговых агентствах варьируется от 100 до 500. Прежде всего обращают внимание на интуитивность интерфейсов, количество кликов, сколько их нужно сделать, чтобы подключить тот или иной сервис и прочее.

Победа Делобанка — это, прежде всего, заслуга команды профессионалов, любящих свое дело. Мы ценим и уважаем клиента и хотим создать по-настоящему комфортный, быстрый и простой сервис для его бизнеса. И, конечно, очень помогают сами клиенты: они охотно дают обратную связь, активно тестируют новые сервисы, участвуют в опросах. Поэтому за столь короткий промежуток времени — а Делобанку всего 2 года — мы действительно смогли достичь многого.

К вопросу о совершенствовании… Планируется ли вывод новых продуктов на рынок до конца года?

Команда Делобанка всегда отличалась своей скоростью в инновациях, мы гордимся тем, что наши клиенты одними из первых пробуют новые услуги. Наша экосистема активно развивается. Идёт работа над созданием новых возможностей на базе СБП, например, возможностью перечисления зарплаты по номеру телефона, в том числе и для тех, кто не является клиентом Делобанка, или возможностью встраивания фискализации в куайринг. Для банков, платежных и финансовых сервисов-агрегаторов мы готовы дать api для работы с СБП.

Тем, кто отдает предпочтение эквайрингу и интернет-эквайрингу, скоро будет предоставлена возможность подключить эти услуги без открытия расчетного счета. Даже тем предпринимателям, которые не являются клиентами Делобанка, станет доступным сервис по ведению хозяйственного документооборота и формированию первичных документов (счета, накладные, акты, счета-фактуры), а также сервис по подготовке и сдаче налоговых деклараций.

Мы делаем всё, чтобы стать «своим» банком для предпринимателей, когда каждый довольный клиент рекомендует нас своим партнерам и знакомым. Хочется, чтобы понятия «вести дело» и «работать в Деле» были для предпринимателя равны.

Как вы считаете, как изменится банковская отрасль после пандемии? Какие технологии будут востребованы в ближайшее время?

Как никогда мы понимаем, что будущее — за дистанционными сервисами, за совершенствованием высокотехнологичных банковских продуктов.

Мы регулярно участвуем в обсуждении и технологических инициативах на площадке ЦБ РФ по развитию проекта дистанционного принятия клиентов на обслуживание. Наша позиция такова, что технологии удаленной идентификации и принятия на дистанционное обслуживание должны быть распространены не только на обслуживание физических лиц, но и начать применяться для юридических лиц. Делобанк уже направил в регуляторную «песочницу» Банка России заявку на пилотирование сервиса дистанционного принятия на обслуживание клиентов. Такие проекты очень сильно меняют ландшафт потребления и обслуживания.

Считаем, что удалённая идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке, электронных документов вместе с экспертной оценкой и процессов повысят доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов, обеспечивая бесконтактный и дистанционный процесс заключения договорных отношений. Наш банк выступает за то, чтобы процесс заключения договоров был максимально дистанционным и бесконтактным. Это повысит доступность финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов.

Из важных сервисов, которые в ближайшем будущем также станут мейнстримом, — все этапы развития Системы быстрых платежей: в скором времени туда уйдет малый и средний бизнес. Возможно, это будет важный шаг к тому, чтобы не быть столь привязанным к расчетному счету, строить свою хозяйственную деятельность на этой основе. Это существенно сократит расходы и увеличит скорость платежей до мгновенной.