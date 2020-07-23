В Екатеринбурга умер еще один врач с диагнозом COVID-19

О смерти медика на своей странице в Facebook сообщила его жена — Евгения Завацкая.

Завацкий Сергей Евгеньевич. Мой муж, мой друг, мой учитель и наставник, ты большая часть моей жизни... Талантливый Врач, хирург от Бога. Мой родной человек. Ты ушел вчера, навсегда. Так внезапно, — написала Евгения.

Она также упомянула, что Сергей болел коронавирусом: отвечая на соболезнующий комментарий Юлии Мансуровой — жены хирурга Юрия Мансурова, который также умер после инфицирования коронавирусом.

Я была в обсерваторе тогда. А Сергей уже заболел, — написала Евгения Завацкая.

Выражая соболезнования, пользователи интернета отзываются о Сергее Завацком как о хорошем специалисте.

Это большая утрата для всего медицинского сообщества, для тех пациентов, которые были благодарны ему, — написала в комментарии Наталья Халитова.

Прощание с хирургом состоится 24 июля, его похоронят на Широкореченском кладбище на аллее докторов — рядом с Юрием Мансуровым.

О смерти хирурга ОКБ № 1 Юрия Мансурова DK.RU рассказывал месяц назад. Жена Юрия Мансурова считает, что хирург скончался от коронавирусной инфекции. Однако официально эту причину не подтвердили.

О заболеваемости среди врачей и медперсонала говорилось неоднократно. 17 июля полпред УрФО Николай Цуканов сообщил, что с 10 июля в Свердловской области количество заболевших коронавирусом медиков выросло вдвое и достигло 820 человек. В «Списке памяти», в который российские медики включают медсестер и врачей, умерших от коронавируса, — несколько имен из Свердловской области. Это врач-физиотерапевт Свердловского госпиталя ветеранов войн Анатолий Манаков, терапевт Уральского клинического центра Александр Маслов, нефролог Демидовской больницы Нижнего Тагила Игорь Махов.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/698280.html

Всего же на сегодня в регионе коронавирусную инфекцию подтвердили у 18733 человек, напоминает JastMedia. За последние сутки в области выявили 249 новых случаев заболевания/ По этому показателю регион стал вторым в России, после Москвы — там зафиксировали 608 больных. На третьей строчке — Нижегородская область, где за сутки выявили 202 новых случая.

Состояние 189 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 726. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает региональный оперштаб.

За сутки медики выписали 444 человека, общее число выздровевших достигло 13365. В статистику смерти от коронавируса за последние 24 часа попали еще три случая. Всего с начала пандемии в области от COVID-19 скончались 213 человек.

Вчера стало известно о смерти свердловского министра агропромышленноко комплекса и потребительского рынка Дмитрия Дегтярева — у него также был подтвержден коронавирус. Последние дни он находился на аппарате ИВЛ. Губернатор области Евгений Куйвашев выразил свои соболезнования.