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ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут

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ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
Иллюстрация: ВТБ

ВТБ реализовал проект по открытию расчетного счета индивидуальным предпринимателям* в их присутствии. Клиентом банка можно стать всего за 20 минут при посещении офиса банка.

Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю достаточно обратиться в офис ВТБ** и представить только паспорт.

Работая над сервисом, мы упростили механизм открытия расчетного счета для ИП. Новая технология автоматизации этого процесса позволяет минимизировать заполнение необходимых форм, сократить время на оформление документов со стороны клиента и не требует участия бэк-офиса. До конца года мы продолжим развивать эту технологию для наших клиентов-физических лиц, которые хотят открыть счет как ИП — это будет возможно за 20 минут даже без личной встречи с представителем банка, — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ.  

Предпринимателям важно использовать продукты, которые позволяют сосредоточиться на развитии дела, а не на решении рутинных вопросов организации бизнеса, отмечает прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

В рамках реализации пилота мы получаем обратную связь индивидуальных предпринимателей, подтверждающую быстроту и удобство процесса, превосходящие их ожидания. Традиционно мы отмечаем высокий спрос бизнеса на наши продукты РКО, поэтому уверен, что с новой технологией открытия счета сотрудничество с ВТБ будет еще более востребованным, — добавил спикер. 

*Для ИП — единоличного исполнительного органа

** справки по перечню офисов ВТБ, предоставляющих данную услугу, — в Контактном центре Банка по тел 8-800-200-77-99

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