Артемию Кызласову, которого обвиняют в получении взятки, снова изменили меру пресечения

Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Напомним, 15 июля 2020 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил отпустить гендиректорам «Титановой долины» Артемия Кызласова из СИЗО под залог в 2,5 млн руб. Аналогичное решение, но с меньшей суммой залога — 1,5 млн руб. — вынесли в отношении Михаила Шлиманова, который обвиняется в посредничестве при получении взятки.

Срок внесения денежного залога на счет Управления Судебного департамента в Свердловской области установили 27 июля. Срок содержания обвиняемого Артемия Кызласова под стражей продлили до 31 июля, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Однако прокуратуру не устроило решение районного суда: ведомство подало аппеляцию, в которой ходатайствовало о смене меры пресечения с залога на арест. В качестве аргумента указывалась возможность обвиняемых скрыться от следствия.

Свердловский областной суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора. Обоих обвиняемых отправили под домашний арест до 17 октября 2020 года. Им запретили общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать почтовые телеграфные отправления, использовать любые средства связи и Интернет

Залог, в размере 2,5 миллионов рублей, внесенный на депозит Управления Судебного департамента Свердловской области, будет возвращен залогодателю, — уточнили в пресс-службе.

Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. Артемий Кызласов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Райсуд Екатеринбурга отправил топ-менеджера в СИЗО до 17 апреля, полагая что он может скрыться от следствия, так как у него нет регистрации в Екатеринбурге — он прописан в Москве.

Артемия Кызласова обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от представителя подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

На заседании суда Артемий Кызласов заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями, позднее он обжаловал свой арест.

Между тем, арест руководителя никак не сказался на деятельности особой экономической зоны. «Титановая долина» продолжает работу и уже анонсировала вступление в проект новых резидентов.