В России нашли еще 5,8 тыс. случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, умерли 147 человек, полностью выздоровели 8 277 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 795 038 заболевших, 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

В Москве 608 новых случаев, Свердловская область сохраняет второе место — 249 заболевших, в Нижегородской области 202 заболевших, Ханты-Мансийском автономном округе — 198, Санкт-Петербурге — 184. Более 100 случаев также в Мурманской, Иркутской, Московской, Челябинской, Омской, Ростовской, Оренбургской, Ульяновской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком АО, Алтайском, Хабаровском, Ставропольском и Приморском краях.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 23 июля, число заболевших коронавирусом превысило 15,23 млн человек, умерли 623,5 тыс. человек. По заболеваемости топ-10 стран выглядит следующим образом: