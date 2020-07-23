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В России нашли еще 5,8 тыс. случаев Covid-19

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В России нашли еще 5,8 тыс. случаев Covid-19
Иллюстрация: Flickr.com

Количество заболевших коронавирусом в стране вплотную приблизилось к 800 тыс. человек. В мире их число перевалило за 15 млн.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, умерли 147 человек, полностью выздоровели 8 277 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 795 038 заболевших, 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.

В Москве 608 новых случаев, Свердловская область сохраняет второе место — 249 заболевших, в Нижегородской области 202 заболевших, Ханты-Мансийском автономном округе — 198, Санкт-Петербурге — 184. Более 100 случаев также в Мурманской, Иркутской, Московской, Челябинской, Омской, Ростовской, Оренбургской, Ульяновской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком АО,  Алтайском, Хабаровском, Ставропольском и Приморском краях.

В мире, по данным университета Джонса Хопкинса на 23 июля, число заболевших коронавирусом превысило 15,23 млн человек, умерли 623,5 тыс. человек. По заболеваемости топ-10 стран выглядит следующим образом: 

  • 3,97 млн случаев — США;
  • 2,22 млн — Бразилия;
  • 1,24 млн — Индия;
  • 795 тыс. — Россия;
  • 395 тыс. — Южная Африка;
  • 366,5 тыс. — Перу;
  • 362,3 тыс. — Мексика;
  • 334,7 — Чили;
  • 298 тыс. — Великобритания;
  • 281,4 тыс. — Иран.
Автор: Андрей Пермяков
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