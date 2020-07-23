Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.07
70,78
81,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Совладельцы делят «Шоколадницу»: крупнейшую ресторанную сеть перекроят

13 196
Совладельцы делят «Шоколадницу»: крупнейшую ресторанную сеть перекроят
Иллюстрация: Pixabay.com

Пандемия привела к разделению активов многих игроков на рынке общепита. При этом их оценка за это время существенно снизилась.

#НОВОСТИ

Основные владельцы ГК «Шоколадница» Александр Колобов и Acmero Capital Симана Поваренкина намерены разделить активы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Их совместные активы включают собственно сеть «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Ваби Саби», а также франчайзинговые точки KFC, Pizza Hut и Panda Express и компанию ArenaFoodsCatering, которая занималась в том числе организацией питания на стадионах во время чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Предполагается, что бизнес будет разделен по блокам: в один блок войдут первые три сети, во второй — партнерские точки, в третий — ArenaFoodsCatering. Совладельцы сети предполагаемый раздел бизнеса не прокомментировали, в самой «Шоколаднице» сообщили, что не владеют информацией об отношениях между ними.

Acmero Capital Симана Поваренкина приобрела 40% «Шоколадницы» в 2014 г., тогда сеть, объединенная с «Кофе Хауз», оценивалась в 7 млрд руб. без учета долга. Но с тех пор ресторанная компания сильно подешевела, говорит один из источников издания. На февраль 2020 г. «Шоколадницы», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» можно было оценить в сумму от 4 млрд руб., считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Франчайзинговые точки и ArenaFoodsCatering он оценивает в сумму от 1 млрд руб.

Раздел активов «Шоколадницы» может ухудшить темпы развития собственной сети компании в Москве, но едва ли отразится на точках, которые работают по франшизе, полагает эксперт портала Franshiza.ru Анна Рождественская. При худшем сценарии сеть потеряет более 50% точек, считает Бурмистров: у «Шоколадницы» значительная доля объектов находится в торговых центрах.

В начале пандемии стало известно, что часть сотрудников «Шоколадницы» смогут временно трудоустроиться в торговую сеть «Магнит». В апреле гендиректор ресторанной сети признавал, что компания из-за кризиса готова закрыть почти половину кофеен — прежде всего, в торговых центрах и там, где не сможет договориться о льготах по аренде.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Хабаровск отвергает ставленника Кремля, Путин и новые цели России. Главное 21 июляХабаровск отвергает ставленника Кремля, Путин и новые цели России. Главное 21 июля
    32 040
  • Покупатели элитных апартаментов не могут получить свои квадратные метрыПокупатели элитных апартаментов не могут получить свои квадратные метры
    35 429
  • Росздравнадзор выявил грубые нарушения при оказании помощи свердловчанам с COVID-19Росздравнадзор выявил грубые нарушения при оказании помощи свердловчанам с COVID-19
    34 254
  • Риски-2020 огромны. Четыре группы работников, по которым пандемия ударит сильнее всегоРиски-2020 огромны. Четыре группы работников, по которым пандемия ударит сильнее всего
    15 872
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.