Первым объектом, построенным к Универсиаде, будет общежитие. Госэкпертиза утвердила проект

Госэкпертиза выдала положительное заключение по первому объекту «Универсиады-2023». Это будет трехсекционное общежитие, рассчитанное в общей сложности на проживание 1700 человек.

Получено разрешение на строительство здания, в самое ближайшее время начнем работы, — сообщает пресс-служба компании «Синара-Девелопмент», которая выступает генеральным подрядчиком проекта.

Секции общежития будут разной этажности: центральная, самая высокая — 14 этажей. В боковых секциях будет по 10 этажей. Здание оснастят шестью лифтами. Первые этажи будут нежилыми — их отдадут под административно-бытовые и хозяйственных помещения, также здесь будут расположены электрощитовая и серверная. Хозяйственные зоны запроектированы и на каждом этаже: здесь выделены отдельные помещения для стирки, сушки и глажки белья, хранения уборочного инвентаря. Кроме того, на этажах буду располагаться учебная комната и зона отдыха. Такие возможности заложены в проекте, поскольку в дальнейшем, после окончания студенческих игр, это общежитие, как и другие строения деревни Универсиады, отойдет Уральскому федеральному университету.

Общежитие будет построено по блочно-коридорному типу.

Жилые пространства размещаются на обе стороны здания, с выходами в общий коридор. Каждая ячейка состоит из одной комнаты на двух человек с кухонной нишей, прихожей и совмещенного с душевой санузла, — рассказали в «Синаре-Девелопмент».

В проекте предусмотрели также жилые модули для маломобильных групп населения — это две универсальные комнаты на одного и двух человек, с прихожей, обеденной зоной и санитарной комнатой, где располагаются душевая и туалет.

В оформлении зданий используются материалы естественных природных оттенков, древесная и каменная фактуры.

Напомним, в мае правительство РФ подписало распоряжение, в котором АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского) назначается единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ.

Деревня Универсиады расположится на Новокольцовском тракте, общая площадь 15-этажных общежитий составит 230 тыс. кв. м, там смогут проживать 11 тыс. 585 человек. Кроме того, до 2023 г. в Новокольцовском будут построены медицинский центр, 14-этажный общественный центр, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Также строители возведут учебные корпуса Института экономики и управления (52 тыс. 415 кв. м) и Института информационных технологий УрФУ (65 тыс. 200 кв. м), специализированный учебно-научный центр с учебными корпусами и общежитиями (68 тысяч 635 квадратных метров).

К 2025 г. планируется построить крытый гребной канал, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу.

Добавим, что ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство многофункциональных комплексов в Деревне Универсиады. Как писал DK.RU, предполагалось, что после игр здания станут наследием Уральского федерального университета — вуз перенесет туда корпуса радиотехнического института и института информатики, а также института экономики и управления. Однако сейчас возведение будущих учебных корпусов не входит в планы строительства.

Напомним, бюджет Универсиады составит примерно 83 млрд руб., из них 12 млрд — средства бюджета региона, 33 млрд руб. выделяется из федеральных средств, остальное — частные инвесторы.

При этом, как рассказывал DK.RU гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, ранее, чем в середине 2022 г. федеральное финансирование открыть не получится. В итоге решено, что область финансирует объекты из своего бюджета, ей предоставят за это какие-то уникальные возможности в моменте — отсрочку по погашению федеральных займов, например. Так или иначе, это федеральное финансирование, но с покрытием кассового разрыва за счет регионального бюджета, объяснял топ-менеджер.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта.