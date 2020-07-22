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Имущество Среднеуральской птицефабрики продали с дисконтом 50%

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Имущество Среднеуральской птицефабрики продали с дисконтом 50%
Иллюстрация: Яндекс.Пнорамы

Лот для птицефабрики оказался необычным, на продажу выставляли хлебопекарню, зернохранилище, мельницу и несколько гаражей. За объекты планировали выручить почти 12 млн руб.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

На базе электронной торговой площадки «Российский аукционный дом» прошли торги по продаже имущества ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Речь идет о производственном комплексе в Артемовском.

Одним лотом на продажу была выставлена хлебопекарня общей площадью 537,1 кв.м, зерносклад № 13 площадью 4364 кв.м. мельница, бункер отгрузки отрубей, гараж для пожарной машины, столярка, подсобно-производственный корпус с теплым переходом площадью  2445,1 кв.м., а также право аренды на несколько земельных участков в городе Артемовский.

Имущество единым лотом было выкуплено индивидуальным предпринимателем Александром Вершининым с дисконтом почти в 50%. Изначально, еще весной этого года, за объекты планировалось выручить 11,8 млн руб., однако эту цену не предложил ни один из участников торгов, в итоге лот был продан за 6,2 млн руб.

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 году, занимается выращиванием бройлеров, производством куриных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных изделий и деликатесов. В предприятие входит инкубатор, три корпуса ремонтного молодняка, корпуса бройлеров, убойный и колбасные цехи.

Летом 2015 г. свердловский арбитраж признал птицефабрику  банкротом по иску Сбербанка, которому госпредприятие задолжало 238,4 млн руб., сообщал DK.RU. После этого она перешла под контроль челябинского агрохолдинга «Равис», который выкупил долги Среднеуральской птицефабрики перед Сбербанком (порядка 300 млн руб.), вложив в нее, по собственным оценкам, 1 млрд руб.

По данным регионального министерства АПК, предприятие занимает 11,5% рынка, его мощность составляет 16 тыс. т продукции в год. 

Автор: Екатерина Тарханова
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