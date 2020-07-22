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Скончался министр сельского хозяйства Свердловской области. У него был коронавирус

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Скончался министр сельского хозяйства Свердловской области. У него был коронавирус
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Дмитрий Дегтярев ушел на больничный 6 июля, последние дни он был в реанимации на ИВЛ. Министру было 43 года, он возглавлял ведомство с 2016 г.

#УТРАТА#НОВОСТИ

В Свердловской области скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Об этом в соцсети Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Известно, что у министра был подтвержден коронавирус, 6 июля он ушел на больничный, а 8 июля госпитализирован в 40-ю больницу:

Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ, — написал губернатор Евгений Куйвашев.

Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Дегтярева. 

Дмитрию Дегтяреву было 43 года. После окончания учебы в Уральской академии государственной службы (сейчас — Уральский институт РАНХиГС) в 1999 г. начал работу в сельскохозяйственном ведомстве, где прошел путь от ведущего специалиста до заместителя министра. В должности заместителя министра курировал экономическое развитие отрасли, правовые вопросы, социальное развитие сельских территорий.

В декабре 2016 г. назначен на пост министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Автор: Екатерина Тарханова
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