Скончался министр сельского хозяйства Свердловской области. У него был коронавирус

В Свердловской области скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Об этом в соцсети Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Известно, что у министра был подтвержден коронавирус, 6 июля он ушел на больничный, а 8 июля госпитализирован в 40-ю больницу:

Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ, — написал губернатор Евгений Куйвашев.

Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Дегтярева.

Дмитрию Дегтяреву было 43 года. После окончания учебы в Уральской академии государственной службы (сейчас — Уральский институт РАНХиГС) в 1999 г. начал работу в сельскохозяйственном ведомстве, где прошел путь от ведущего специалиста до заместителя министра. В должности заместителя министра курировал экономическое развитие отрасли, правовые вопросы, социальное развитие сельских территорий.

В декабре 2016 г. назначен на пост министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.