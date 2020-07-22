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В России нашли еще 5,8 тыс. случаев коронавируса. Когда закончится первая волна эпидемии?

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В России нашли еще 5,8 тыс. случаев коронавируса. Когда закончится первая волна эпидемии?
Иллюстрация: Pixabay.com

Третий день подряд официально фиксируют менее 6 тыс. новых случаев Covid-19. Однако в нескольких регионах заболеваемость практически не падает.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса, умерли 165 человек, полностью выздоровели 9 669 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего число зараженных в стране выросло до 789 190, зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

В Москве насчитывается 638 новых случаев. Уже несколько недель в лидерах по числу заболевших Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ: 234 и 221 случай соответственно. В Нижегородской области 217 новых зараженных, в Санкт-Петербурге — 186, Мурманской области и Алтайском крае — по 183. Более 100 случаев также в Ямало-Ненецком АО, Иркутской, Челябинской, Московской, Ростовской, Омской, Оренбургской, Новосибирской, Тюменской и Ульяновской областях, а также в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях.

Первая волна коронавирусной инфекции не закончится, пока коронавирусом не переболеют 70–80% населения, считает академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. На этом этапе карантинные меры уже не имеют особого смысла, сказал он РБК.

В мире, по данных университета Джонса Хопкинса на 21 июля, зафиксировано почти 15 млн заболевших коронавирусом, умерли более 616 тыс. человек. В США обнаружили 3,9 млн случаев болезни, Бразилии — 2,16 млн, Индии — 1,2 млн, ЮАР — 382,8 тыс. Россия по заболеваемости остается на четвертом месте.

Автор: Андрей Пермяков
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