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Ак Барс Банк снизил комиссию за экварийнг для бизнеса до 1% во всех сферах торговли

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Ак Барс Банк снизил комиссию за экварийнг для бизнеса до 1% во всех сферах торговли
Иллюстрация: Ак Барс Банк

В Ак Барс Банке стартовала акция «Эквайринг под 1%». Клиенты банка получат возможность подключиться к эквайрингу с комиссией 1% на весь срок действия договора.

Акция действует при подаче заявления на открытие расчетного счета по тарифу «Один момент» до конца 2020 года. Клиенты платят всего 1% от зачислений на расчетный счет и получают бесплатно более 18 необходимых услуг для ведения бизнеса, в том числе обслуживание счета. Клиенты могут бесплатно совершать межбанковские платежи при расчетах с контрагентами, переводить на счета физических лиц до 6 млн рублей в месяц, а также снимать наличные со счета до 50 тыс рублей в день. 

Открыть расчетный счет в Ак Барс Банке можно без визита в офис. Для этого достаточно подать онлайн-заявку на сайте, представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы.

Эквайринг от Ак Барс Банка — это гибкие тарифы и индивидуальные условия без платы за обслуживание терминалов. Зачисление на расчетный счет происходит на следующий день после транзакции, сервис обеспечивает безопасность проведения платежей в соответствии с требованиями международных платежных систем.

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