«Наша социальная ответственность — создавать комфортную среду обитания и улучшать город»

В начале 90-х у екатеринбуржцев накопилась усталость от советской реальности, типовых микрорайонов, типовых квартир, типового образа жизни. В городе начал формироваться запрос на комфортную, а главное – разнообразную среду для жизни. В первую очередь это касалось непосредственно жилья — квартир, домов, придомового пространства. Тогда компания «Атомстройкомплекс» (АСК) только начинала свою деятельность, но сразу сделала ставку на новые технологии, которые позволили бы вывести на рынок продукт, отвечающий изменившимся запросам жителей Екатеринбурга.

Изменения в одной сфере способствуют изменению всего города

Все 25 лет работы стремление всеми силами содействовать развитию города, способствовать появлению в нем новых возможностей и преимуществ становилось решающим фактором при формировании девелоперского продукта и наращивании компетенций компании. Благодаря такому подходу в Екатеринбурге появились закрытые от автомобилей дворы, меблированные квартиры, соседские центры, проекты современных детских садов и школы, которые сейчас тиражируются по всей стране.

Новые проекты потребовали применения новых технологий. В итоге в области заработали современные строительные заводы, которые дали работу специалистам малых городов, стали драйверами для развития смежного бизнеса.

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Одна сфера неизменно подтягивала за собой другую: появление новых материалов позволило архитекторам быть смелее в своих решениях. А понятие «комфортное жилье» переросло понятие «моя квартира» и шагнуло дальше: теперь в него включены и сам дом, и жилой комплекс, и в принципе окружающее пространство — от квартала до города в целом. Благодаря такому переосмыслению возникли идеи глобального обновления советского наследия — улиц, театров, парков, да и вообще всей центральной части Екатеринбурга. Все эти проекты нацелены на повышение привлекательности Екатеринбурга для жизни и работы, привлечение в город инвестиций, сохранение профессиональных кадров, развитие экономики региона.

Трансформировать город можно только общими усилиями бизнеса, власти, горожан

Город — это результат работы всех его жителей. Будучи надежным партнером властей в реализации стратегических задач и национальных приоритетов, «Атомстройкомплекс» открыт для общения с горожанами. И в этом компания видит свою социальную ответственность: менять город с учетом интересов всех заинтересованных лиц.

Слова не расходятся с делом. Компания проводит социологические и территориальные исследования, воркшопы, публичные обсуждения проектов и девелоперских решений — чтобы максимально точно знать потребности горожан и строить такой город, каким его хотят видеть жители. «Атомстройкомлекс» инициировал несколько глубоких предпроектных исследований, которые позволяют выявить сложившиеся сценарии поведения — например, традиционные маршруты жителей района, их потребности, чтобы с реализацией проекта сохранить существующие возможности среды и дать новые.

Первой в Екатеринбурге компания использовала метод тактического урбанизма для обновления пешеходной улицы, дав жителям возможность самим расставлять и передвигать уличную мебель, чтобы найти наиболее удобные варианты и зафиксировать их в окончательном проекте.

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Масштабное исследование территории провели в Юго-Западном лесопарке, рядом с которым расположен целый ряд жилых объектов компании. Профессиональные туристы вместе с архитекторами посчитали и зафиксировали все тропинки, все стихийные площадки для спорта, отдыха, детских игр, провели опросы пользователей, чтобы на основе этой информации подготовить концепцию развития парка. Первый этап проектных работ с учетом этой концепции уже стартовал.

Компания активно работает в качестве генерального подрядчика на строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры — театров, школ, больниц, музеев, в том числе памятников культурного наследия. Эта деятельность позволяет «Атомстройкомплексу» повышать качество городской среды, а значит, и ценность своего основного продукта — жилья.

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За четверть века АСК построила около трех десятков образовательных учреждений, четыре театра, музей, семь медицинских учреждений, а также административные здания, реконструировала десятки километров дорог и улиц. Труд строителей высоко оценен профессиональным сообществом и неоднократно отмечен властями, в том числе президентскими наградами.

В 2017 г. на ул. Союзной открыли полностью перестроенную «французскую» гинмазию №39. Теперь дети получают традиционное качественное образование в здании, оборудованном по современным стандартам обучения

Строители «Атомстройкомплекса» живут в домах, построенных своими руками, водят детей в детские сады и школы, которые сами же и возвели, ходят по обновленным улицам в театры, которые они же и реконструировали.