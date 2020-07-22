Каждая пятая компания России — пас. 20% фирм не могут начать работать после карантина
Восстановить работу после весенних ограничений не могут компании по всей стране. Более трети предпринимателей уже заявили, что даже не будут пытаться запустить бизнес.
Около четверти кафе и ресторанов России не могут открыться после отмены ограничений. В целом на рынке проблемы испытывают 20% компаний.
Согласно данным производителя касс «Эвотор», каждая пятая компания в России не может открыться после снятия ограничительных мер.
На сегодня в сегменте газетных киосков до сих пор закрыто 60% торговых точек, не возобновили работу 36% книжных магазинов, среди турагентств и цветочных магазинов таких 33%. Также в стране остаются закрытыми 26% магазинов одежды и 22% обуви.
На рынке общественного питания не могут возобновить операционную деятельность примерно четверть кафе и ресторанов, остаются закрытыми 17% магазинов. Такая же доля закрытого бизнеса фиксируется в сегменте парикмахерских и салонов красоты.
Forbes сообщает, что эксперты сравнивают количество работающих предприятий торговли, общепита и услуг по состоянию на 7-12 июля в сравнении с началом марта 2020 года.
В регионах ситуация отличается в зависимости от того, когда были снять ограничения. Так, в Москве торговые центры заработали с 1 июня, кафе и рестораны с 23 июня. В Санкт-Петербурге торговые комплексы по-прежнему остаются закрытыми, а общепит работает только в формате летних террас. В ряде регионов страны доля закрытых предприятий торговли и услуг все еще превышает 50%.
При этом более трети предпринимателей, которые не смогли открыться в последние недели, уже не планируют возобновлять работу. Договориться о снижении арендной платы не смогли примерно 40% собственников бизнеса, также дополнительные сложности для предприятий торговли и услуг создают введенные Роспотребнадзором ограничительные меры, из-за них на выручку в докризисном размере компании даже не могут рассчитывать.