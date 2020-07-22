Каждая пятая компания России — пас. 20% фирм не могут начать работать после карантина

Около четверти кафе и ресторанов России не могут открыться после отмены ограничений. В целом на рынке проблемы испытывают 20% компаний.

Согласно данным производителя касс «Эвотор», каждая пятая компания в России не может открыться после снятия ограничительных мер.

На сегодня в сегменте газетных киосков до сих пор закрыто 60% торговых точек, не возобновили работу 36% книжных магазинов, среди турагентств и цветочных магазинов таких 33%. Также в стране остаются закрытыми 26% магазинов одежды и 22% обуви.

На рынке общественного питания не могут возобновить операционную деятельность примерно четверть кафе и ресторанов, остаются закрытыми 17% магазинов. Такая же доля закрытого бизнеса фиксируется в сегменте парикмахерских и салонов красоты.

Forbes сообщает, что эксперты сравнивают количество работающих предприятий торговли, общепита и услуг по состоянию на 7-12 июля в сравнении с началом марта 2020 года.

В регионах ситуация отличается в зависимости от того, когда были снять ограничения. Так, в Москве торговые центры заработали с 1 июня, кафе и рестораны с 23 июня. В Санкт-Петербурге торговые комплексы по-прежнему остаются закрытыми, а общепит работает только в формате летних террас. В ряде регионов страны доля закрытых предприятий торговли и услуг все еще превышает 50%.

При этом более трети предпринимателей, которые не смогли открыться в последние недели, уже не планируют возобновлять работу. Договориться о снижении арендной платы не смогли примерно 40% собственников бизнеса, также дополнительные сложности для предприятий торговли и услуг создают введенные Роспотребнадзором ограничительные меры, из-за них на выручку в докризисном размере компании даже не могут рассчитывать.