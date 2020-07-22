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Аналитики спрогнозировали еще одно снижение ключевой ставки ЦБ — до нового рекорда

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Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Текущий цикл [снижения] может закончиться в июле. В случае второй волны эпидемии коронавируса мы видим ставку на уровне 3,5%». Эксперты ожидают еще одно снижение ключевой ставки ЦБ.

#НОВОСТИ

Центробанк РФ в пятницу, 24 июля, снизит ключевую ставку третий раз подряд с марта, пишет РБК на основе опроса аналитиков российских и иностранных банков. ЦБ снижает ставку с начала 2019 г., а с началом кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, она упала до исторического минимума: в июне ставка опустилась до 4,5%. Она снизится еще на 0,5 п.п., до 4%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg.

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Центробанк смягчает денежно-кредитную политику, чтобы стимулировать спрос: коронавирус и связанные с ним карантинные меры привели к падению экономической активности, и, как следствие, к замедлению инфляции. По мнению ЦБ, есть риск существенного падения инфляции от целевого показателя в 4%. В мае, по данным Росстата, годовая инфляция составила 3,02%, в июне — 3,21%. Это дает пространство для снижения ключевой ставки, говорила 13 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Текущий цикл [снижения] может закончиться в июле. В случае второй волны эпидемии коронавируса мы видим ставку на уровне 3,5%, — считают экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко, которые ожидают, снижения ключевой ставки в пятницу на 0,5 п.п. 

Еще часть экспертов ожидают менее решительного снижения ставки, на 0,25 п.п. Для этого есть три причины, указывает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Среди них он называет ожидание рынка, неопределенность по поводу реакции цен на смягчение ДКП, а также меньшие риски корректировки политики в случае снижения на 0,25 п.п.

Снижение ключевой ставки приведет к падению ставок и по депозитам. В первой декаде июля максимальные ставки по вкладам в рубля 10 крупнейших по объему депозитов банков снизились до 4,63%, сообщал ЦБ. Не исключено также, что банки начнут пересматривать кредитные ставки, в том числе по ипотеке, как и после июньского снижения.

Автор: Андрей Пермяков
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