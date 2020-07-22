Вслед за особняком. Элитный внедорожник экс-супруги Валерия Язева выставили на торги

Финансовый управляющий Антон Саитов выставил на торги автомобиль Mercedes Benz GL 500 2012 г. выпуска. Внедорожник принадлежит Валентине Морозовой, которая является экс-супругой бывшего депутата Госдумы РФ и владельца корпорации «Ява» Валерия Язева. Начальная цена лота составляет 2,1 млн руб.

Mercedes Benz GL 500 ранее уже выставляли на торги, однако покупателей на автомобиль не нашлось. По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Анны Балакиной, торги имуществом банкрота в форме публичного предложения проходят с постепенным понижением цены.

По условиям объявленных торгов цена на лот будет снижаться на 5% каждые 5 дней начиная с 26 июля, до того момента, пока не будет подана первая заявка по предложенной цене от потенциального покупателя. Максимально цена на выставленный на торги автомобиль может снизиться к октябрю до 431 тыс. руб., но, вероятно, покупатель найдется раньше. Деньги от продажи поступят в конкурсную массу банкрота, из которой удовлетворяются требования кредиторов, — отметила адвокат.

Напомним, суд постановил изъять машину в счет погашения задолженности еще в ноябре 2019 г., сообщал DK.RU. Тогда 67-летняя Валентина Морозова просила оставить машину, объяснив, что в силу возраста ей необходимо периодически ездить в медицинские учреждения на обследования. При этом все остановки общественного транспорта находятся вдалеке от места ее проживания в поселке Рассоха. Однако суд отказал в просьбе, поскольку женщина не смогла документально подтвердить основания для требований.

Как ранее писал DK.RU, финансовые проблемы у бизнеса Валерия Язева начались после его ухода из Госдумы, где он проработал 19 лет. Первым публичным сигналом стало введение летом 2017 г. процедуры наблюдения на Новоуральском заводе по производству железобетонных изделий и щебня «Бетам». В марте 2019 г. арбитражный суд Москвы признал экс-депутата банкротом.

Следом экс-супруга Валерия Язева стала банкротом из-за поручительства по кредиту суммой 169,5 млн руб. Суд ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. Также банкротами признаны Валерий Язев, его дочь Светлана. Ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг», ООО «Ява Строй».

Отметим, что весной на аукцион также выставлялся принадлежащий Валентине Морозовой коттедж с земельным участком в поселке Рассоха Свердловской области. Начальная стоимость лота составляла 114,5 млн руб., однако ни одной заявке от покупателей на аукцион подано не было и он был признан несостоявшимся. По словам Анны Балакиной, этот лот также в будущем может быть выставлен на торги в форме публичного предложения с постепенным снижением цены.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области также запретил регистрационные действия с квартирой в жилом комплексе «Ласточкино гнездо», которая принадлежала Валентине Морозовой. Квартира площадью около 235 кв м. находится в элитном ЖК на ул. Краснопролетарской, 7 в Москве — сразу за Садовым кольцом. По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра в квартирах ЖК «Ласточкино гнездо», выставленных на продажу, колеблется от 396 тыс. руб. до 708 тыс. руб. Соответственно, рыночная стоимость квартиры экс-супруги Валерия Язева может достигать 150-160 млн руб.