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Пассивный доход с минимумом проблем. Нет, это не сдача недвижимости в аренду

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Пассивный доход с минимумом проблем. Нет, это не сдача недвижимости в аренду
Иллюстрация: pixabay.com

Добиться ежемесячных поступлений на банковский счет без хлопот — возможно, но нужно учесть несколько нюансов. Как вложить деньги и время так, чтобы вернулось намного больше. ПРАКТИКА.

#ЛАЙФХАКИ

Идея получения пассивного дохода становится популярнее год от года. Многие люди хотят, чтобы деньги «зарабатывались сами собой», без их непосредственного участия. Канал «Азбука денег» рассказывает, о способах получения денег «просто так».

1. Сдача недвижимости в аренду

Общеизвестный и банальный способ. Основная сложность в том, чтобы найти крупную сумму на приобретение недвижимости (или хотя бы на внесение первоначального взноса). 

Затем время от времени будут возникать сложности с поиском адекватных арендаторов, ремонтом и так далее.

2. Инвестировать в фонды рентной недвижимости

Первый способ не так уж хорош из-за описанных проблем. Куда проще работать руками и мозгами других людей. Отличной альтернативой приобретению собственной недвижимости станут фонды рентной недвижимости.

Как правило, они выглядят как инвестиционный фонд рентной недвижимости, который сам занимается всеми организационными вопросами. Инвестору остается самое приятное: регулярно получать пассивный доход.

3. Интернет-бизнес

Можно создать онлайн-ресурсы, которые будут приносить и активный, и пассивный доход.

Приведу для наглядности свой пример. Более 10 лет я размещаю написанные мною статьи на своем сайте, а также на нескольких крупных интернет-платформах (в т.ч. на Яндекс-Дзен). Пассивный доход поступает ко мне в виде комиссий от партнерских продаж, размещения платной рекламы и продажи товаров/услуг. Из статей я собираю книги, отдаю их в издательство и получаю за это авторский гонорар. 

Таким образом каждая статья становится фактически удаленным сотрудником, который долгие годы зарабатывает деньги.

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