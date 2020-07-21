Риски-2020 огромны. Четыре группы работников, по которым пандемия ударит сильнее всего
Количество рабочих мест продолжает сокращаться практически во всех странах. Для того, чтобы остаться на работе, нужно обратить внимание на эти пункты.
От пандемии сильнее всего пострадают четыре категории работников, считает глобальный руководитель PwC Блэр Шеппард. Кто под ударом и что делать, чтобы не остаться без работы?
Первая группа — это молодежь: те, кто только что закончил университет, чьи перспективы получить работу сейчас сомнительны из-за рецессии, и те, кому предстоит выплачивать студенческий долг. Вторая группа — это работники среднего звена, на которых давят различные финансовые обязательства и потенциальная потеря работы во время экономического спада. Они чувствуют, что не готовы адаптироваться к скорости технологических изменений.
Третья группа — это те, кто близок к пенсионному возрасту, у кого нет достаточно сбережений или надежного пенсионного плана, а значит, им придется работать и дальше. Четвертая группа — это работники, которые находятся на периферии профессии: те, кто всегда еле сводил концы с концами и чьи перспективы трудоустройства сейчас меньше, чем когда-либо.
Что могут сделать те, кто оказался в группе риска:
Забудьте про карьерную лестницу
Карьерной лестницы в ее традиционной форме уже нет, и изменения будут только ускоряться из-за кризиса COVID-19. Людям не нужно будет выбирать профессию или карьеру: они должны понять, какие проблемы им нравится решать больше всего, и развивать необходимые для этого навыки, потому что решение проблем — это универсальный навык, который от технологий не зависит.
В будущем карьера будет состоять из переходов с платформы на платформу, и люди будут применять определенный предметный опыт и возможности решения проблем по мере необходимости.
STEM — ваш друг
Сотрудники не обязательно должны быть специалистами по STEM (наука, технология, инженерия, математика), но всем нужно четко понимать, как определенные технологии и технические навыки вписываются в выбранную платформу. Сама идея, что технические навыки не связаны с другими знаниями, устарела. В особенности молодые работники должны делать все возможное, чтобы стать технически подкованными гуманитариями: у них должны быть и технические знания, и навыки решения проблем.
Несите ответственность за свой профиль и сеть контактов
Представителям цифрового поколения принцип ответственности за свою сеть и профиль может показаться очевидным. Все, что мы делаем, будет каким-то образом запечатлено в цифровом виде — как в профессиональной, так и в социальной среде. Важно все, что вы публикуете, и то, как вы представляете себя вовне: это основа вашего нетворкинга. Изменение характера работы, в том числе тот факт, что люди часто меняют работу или работают по разным типам соглашений, потребует умения составить убедительный профиль, и рассказать о себе коллегам и потенциальным партнерам.
Необходимость порождает изобретательность
Даже в хаотичной, рушащейся экономике нужно искать решения — заново придумывать себя и свою экономическую опору. Оценивая, как COVID-19 повлиял на их карьеру, общество и местную экономику, люди должны задаться вопросами: «Что мне всегда хотелось делать? Что у меня хорошо получается? Какие возможности есть для людей с таким опытом, как у меня?» Не ограничивайтесь работой, которую вы всегда делали, особенно если это что-то, что можно значительно улучшить с помощью правильного сочетания технологий и человеческой изобретательности и дать потребителям или компаниям более качественные продукты, услуги или опыт.