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Цены ниже, другой сервис. «Магнит» запускает новую торговую сеть-дискаунтер

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Цены ниже, другой сервис. «Магнит» запускает новую торговую сеть-дискаунтер
Автор фото: Swooshlove. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Такие магазины не будут находиться в непосредственной близости к жилым домам. Кроме того, формат «у дома» не может работать эффективно с очень сжатым ассортиментом дискаунтера».

#НОВОСТИ

Второй по обороту ритейлер в России, «Магнит», запустит новую торговую сеть в формате дискаунтера, об этом сказал президент и гендиректор компании Ян Дюмминг в интервью РБК. Пилотные магазины «Моя цена» появились в Самаре, рядом с Ульяновском и Камышине, там продается 1800 наименований товаров, 65% ассортимента составляет продукция «первой цены», более 18% — собственная торговая марка «Магнита».

Пока рано говорить о результатах, но мы уже видим, что покупателям он нравится. И я считаю, что мы можем быть достаточно успешными в этой бизнес-модели, и не исключаю, что мы начнем ее масштабировать. <...> Главные отличия в том, что такие магазины не будут находиться в непосредственной близости к жилым домам. Кроме того, формат «у дома» не может работать эффективно с очень сжатым ассортиментом дискаунтера, который предполагает, что в угоду эффективности и более низким ценам и сервис немного другой. Например, большинство товаров на полках размещено прямо в коробках, — говорит гендиректор «Магнита».

В Германии и Франции помимо формата магазина «у дома» есть еще один уровень дискаунтера, который ориентирован на низкую цену, высокую оборачиваемость и узкий ассортимент, они предлагают лучшее соотношение цены и качества, считает г-н Дюннинг. В России такого формата в чистом виде нет, похожи на него магазины «Светофор».

Среди российских потребителей пока сохраняется тренд на покупку более дорогих товаров, но растет и популярность СТМ. Впрочем, глава «Магнита» связывает это не только с изменением покупательского поведения из-за коронавируса, но и с продвижением СТМ и над их узнаваемостью.

Автор: Андрей Пермяков
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