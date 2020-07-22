СвЖД увеличила количество грузов, перевозимых по удобному для бизнеса расписанию

Свердловская магистраль расширяет применение технологии перевозки грузов по согласованному с клиентом расписанию. По итогам шести месяцев 2020 года доля таких перевозок превысила 11% от общей погрузки СвЖД (перевезено 7,9 млн тонн грузов, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года). С фиксированным временем отправления и прибытия проследовало более пяти тысяч поездов (+9%). Всего на постоянной основе по специально разработанному графику на СвЖД грузы перевозятся по 103 направлениям.

На основе данной технологии разработано сразу несколько сервисов и транспортных продуктов, ориентированных, в первую очередь, на предприятия малого и среднего бизнеса. Так, устойчивым спросом пользуется услуга «Грузовой экспресс»: вагоны нескольких грузоотправителей на опорной станции объединяются в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию. В рамках данного сервиса на СвЖД за полгода перевезено две тысячи вагонов в составе 378 поездов по восьми направлениям.

На базе сервиса «Грузовой экспресс» разработана новая логистическая услуга – перевозка небольших партий грузов в так называемых «грузовых шаттлах». Технология предусматривает консолидацию небольших отправок с разных станций («шаттлами») в отдельный поезд («грузовой экспресс»), его ускоренное продвижение по специальному расписанию до крупного транспортного узла и дальнейшее «распыление» (также «шаттлами») по конечным пунктам назначения. На СвЖД предварительно определены точки консолидации грузов, формируется пул потенциальных грузоотправителей. Оператор «грузовых шаттлов» – АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Технологическое решение «Ночной экспресс» позволяет осуществлять доставку грузов на короткие расстояния в ночное время (когда инфраструктура менее загружена) в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. В настоящее время ускоренные перевозки на регулярной основе осуществляются по 11 маршрутам между крупными городами региона: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Нижний Тагил, Тобольск, Сургут. С момента запуска сервиса (февраль 2020 года) технологией воспользовались 70 грузоотправителей. Перевезено более 20 тыс. тонн грузов.

По специально разработанному графику на СвЖД осуществляется также вождение контейнерных поездов (сокращается время в пути, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях). В текущем году запущены новые контейнерные маршруты по 27 направлениям. Со станций Екатеринбург-Товарный, Шувакиш, Кольцово, Тобольск, Верхнекондинская, Бабушкино грузы отправляются на экспорт в Китай и страны Европы через железнодорожные погранпереходы и порты Северо-Запада, Дальнего Востока, Черноморского бассейна, а также в регионы России (Московская область, Татарстан, Красноярский край и др.).

В рамках регулярного ускоренного сервиса (действует с октября 2017 года) по маршруту Москва – Екатеринбург в январе – июне 2020 года проследовало 32 контейнерных поезда. По прибытию на станцию назначения груз распределяется по соседним регионам.

За шесть месяцев 2020 года на Свердловской магистрали было сформировано более тысячи контейнерных поездов, в том числе 892 ускоренных.