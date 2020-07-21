Инновационные продукты малотоннажной химии: готова ли отрасль к росту?

Дискуссия состоится на универсальной промышленной платформе Иннопром. Спикерами мероприятия станут: заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, председатель комитета по химической промышленности, биотехнологиям и новым материалам «Деловая Россия» Михаил Сутягинский, президент российского Союза химиков Виктор Иванов и инвестиционный директор компании ХОМА Илья Кусый. Модерировать онлайн сессию будет заместитель директора ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России Игорь Ляшков.

Трансляция будет доступна на сайте события.

Напомним, онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года. Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.