Инновационные продукты малотоннажной химии: готова ли отрасль к росту?
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22 июля на электронной площадке Иннопрома обсудят влияние пандемии на химическую отрасль, ход реализации проектов импортозамещения и господдержку проектов малотоннажной химии.
Дискуссия состоится на универсальной промышленной платформе Иннопром. Спикерами мероприятия станут: заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков, председатель комитета по химической промышленности, биотехнологиям и новым материалам «Деловая Россия» Михаил Сутягинский, президент российского Союза химиков Виктор Иванов и инвестиционный директор компании ХОМА Илья Кусый. Модерировать онлайн сессию будет заместитель директора ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России Игорь Ляшков.
Трансляция будет доступна на сайте события.
Напомним, онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года. Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.
Справка
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.